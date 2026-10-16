Haberler Ekonomi Emekli maaşında Ocak 2027 hesabı değişti! 23 bin 552 TL alanlar dikkat! İşte yeni maaş hesabı... Emekli maaşında Ocak 2027 hesabı değişti! 23 bin 552 TL alanlar dikkat! İşte yeni maaş hesabı... Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 zammına çevrilirken yeni maaş hesabını etkileyen önemli bir veri gündeme geldi. Ekim ayı piyasa beklentileriyle birlikte zam oranına ilişkin tahminler yeniden şekillendi. Peki, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni hesaplamada öne çıkan detaylar… SABAH









Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla ocak zammını bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle 3 aylık zam oranı belli oldu. Geriye sadece 3 veri kalırken, hesaplamalar sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, emeklilere yapılacak zam için önemli ipuçları verdi.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 AYLIK ORAN BELLİ OLDU TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında ise aylık %1,84 artmıştı. Eylül ayında da yüzde 1,84 oranında artış oldu. 3 aylık toplam enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 5.57'lik zam oranını cebe koydu. Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı 3 aylık orana göre 24 bin 864 liraya ulaştı.