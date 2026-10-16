Emekli maaşında Ocak 2027 hesabı değişti! 23 bin 552 TL alanlar dikkat! İşte yeni maaş hesabı...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla ocak zammını bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle 3 aylık zam oranı belli oldu. Geriye sadece 3 veri kalırken, hesaplamalar sürüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, emeklilere yapılacak zam için önemli ipuçları verdi.
EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 AYLIK ORAN BELLİ OLDU
TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında ise aylık %1,84 artmıştı. Eylül ayında da yüzde 1,84 oranında artış oldu. 3 aylık toplam enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 5.57'lik zam oranını cebe koydu.
Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı 3 aylık orana göre 24 bin 864 liraya ulaştı.
EKİM AYI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 oldu.
Piyasa katılımcılarına göre 6 aylık enflasyon yaklaşık olarak yüzde 10,08 olarak gerçekleşecek. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yüzde 10,08 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı Temmuz ayında 23 bin 552 TL'ye yükselmişti. Taban aylık TCMB piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 10,08 artışla yaklaşık olarak 25.926 TL'ye çıkacak.
DİĞER BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Emekli maaşına yapılacak zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak.
Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor.
AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak.
Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına göre ise yıl sonu enflasyon yüzde 30,39 olacak. Buna göre 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak.
Bu tahminlere göre en düşük emekli aylığı şu şekilde gerçekleşecek:
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL