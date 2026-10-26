26 EKİM PAZARTESİ AKARYAKIT FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI? Pompada son durum ne: Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları, 26 Ekim Pazartesi günü de gündemdeki yerini koruyor. Akaryakıtta bugün yeni bir fiyat değişikliği görülmezken şehirler arasındaki fiyat farklılıkları devam ediyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 76.30 TL
Motorin: 96.80 TL
LPG: 41.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 76.10 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 40.60 TL
Ankara:
Benzin: 77.30 TL
Motorin: 97.90 TL
LPG: 41.29 TL
İzmir:
Benzin: 77.50 TL
Motorin 98.10 TL
LPG: 41.20 TL