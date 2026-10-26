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Haberler Ekonomi 26 EKİM PAZARTESİ AKARYAKIT FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI? Pompada son durum ne: Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

26 EKİM PAZARTESİ AKARYAKIT FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI? Pompada son durum ne: Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Küresel piyasalardaki dalgalanma ve akaryakıt üzerindeki vergi yükü pompa fiyatlarını değiştirmeyi sürdürüyor. Haftanın ilk gününde sürücülerin en çok merak ettiği 'Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı, fiyatlar ne kadar?' sorusunun yanıtı açıklandı. Kuruşu kuruşuna güncel akaryakıt tabelası haberimizde…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları, 26 Ekim Pazartesi günü de gündemdeki yerini koruyor. Akaryakıtta bugün yeni bir fiyat değişikliği görülmezken şehirler arasındaki fiyat farklılıkları devam ediyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 76.30 TL
Motorin: 96.80 TL
LPG: 41.20 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 76.10 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 40.60 TL

Ankara:

Benzin: 77.30 TL
Motorin: 97.90 TL
LPG: 41.29 TL

İzmir:

Benzin: 77.50 TL
Motorin 98.10 TL
LPG: 41.20 TL

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