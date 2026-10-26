ALTIN FİYATLARINA NE OLDU? ALTIN 3 AYIN DİBİNDE! Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?

Orta Doğu 'da yaşanan gerilim, ABD ve İran taraflarından gelen açıklamalar altın için baskı unsuru olmaya devam ediyor. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

CME'nin FedWatch Aracına göre, piyasalar şu anda gelecek hafta faiz artırımı olasılığını sadece yüzde 10 olarak fiyatlandırıyor. Bu oran aralık ayında yüzde 80 civarındaydı.

ABD'de açıklanan TÜFE ve ÜFE'nin beklenenden daha yüksek gelmesi ve yüzde 5 enflasyon hedefinden uzaklaşılması faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağı beklentisini gündeme getirdi. 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından faizlerin sabit bırakılması bekleniyor.

Yatırımcıların gözleri 29 Ekim'de açıklanacak ABD PCE enflasyon verilerinde… Yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan altının tercih edilmemesine neden oluyor. Ayrıca, yüksek faize bağlı olan güçlü dolar teması da altının değer kaybetmesine neden oluyor. Euro Bölgesi ve Japonya'daki merkez bankalarının da mevcut faiz oranlarını koruması bekleniyor.

KÜRESEL RİSKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Küresel riskler de altın fiyatlarını etkileyemeye devam ediyor. ABD ve İsrail'in 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçim öncesi İran'a herhangi bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği merak ediliyor. Tahran'ın misilleme yapmaya hazır olduğu ve potansiyel olarak İsrail ve BAE'yi hedef alabileceği bildiriliyor.