ALTIN FİYATLARINA NE OLDU? ALTIN 3 AYIN DİBİNDE! Çarşı'da gram altın ne kadar oldu?

Orta Doğu'da yaşanan gerilim, ABD ve İran taraflarından gelen açıklamalar altın için baskı unsuru olmaya devam ediyor. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar...
ABD FAİZLERİ ETKİLİ OLACAK
ABD'de açıklanan TÜFE ve ÜFE'nin beklenenden daha yüksek gelmesi ve yüzde 5 enflasyon hedefinden uzaklaşılması faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağı beklentisini gündeme getirdi. 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından faizlerin sabit bırakılması bekleniyor.
CME'nin FedWatch Aracına göre, piyasalar şu anda gelecek hafta faiz artırımı olasılığını sadece yüzde 10 olarak fiyatlandırıyor. Bu oran aralık ayında yüzde 80 civarındaydı.
Yatırımcıların gözleri 29 Ekim'de açıklanacak ABD PCE enflasyon verilerinde… Yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan altının tercih edilmemesine neden oluyor. Ayrıca, yüksek faize bağlı olan güçlü dolar teması da altının değer kaybetmesine neden oluyor. Euro Bölgesi ve Japonya'daki merkez bankalarının da mevcut faiz oranlarını koruması bekleniyor.
KÜRESEL RİSKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR
Küresel riskler de altın fiyatlarını etkileyemeye devam ediyor. ABD ve İsrail'in 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçim öncesi İran'a herhangi bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği merak ediliyor. Tahran'ın misilleme yapmaya hazır olduğu ve potansiyel olarak İsrail ve BAE'yi hedef alabileceği bildiriliyor.
PETROL FİYATLARI YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR
Öte yandan petrol haftanın ilk işlem gününde zirveden geri dönerek 115 dolar seviyesinde hareket etti. Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancıları arasındaki çatışmalar bölgede tansiyonu yükseltirken altın fiyatlarını da yukarı yönlü destekliyor.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Ons altın tarafındaki geri çekilmeler gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın 6 bin 413 lira seviyelerinden işlem görüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ:6.416,49
SATIŞ:6.417,32
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ:10.296,66
SATIŞ:10.534,31
TAM ALTIN
ALIŞ:43.206,00
SATIŞ:43.719,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ:42.673,00
SATIŞ:43.334,00