Etikette indirim sepette sürpriz olmasın!

TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili İbrahim Güllü, kasım ayı indirimlerinin tüketicilerin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamaları açısından önemli bir fırsat olduğunu ancak "Efsane Kasım", "Şahane Cuma", "Black Friday", "son fırsat" ve "yüzde 70 indirim" gibi iddialı kampanyaların yanıltıcı olabileceğini belirtti. Tüketicilerin yalnızca indirim oranlarına bakarak karar vermemesi gerektiğini vurgulayan Güllü, ürünlerin kampanya öncesindeki fiyatlarının, farklı satıcılardaki satış bedellerinin ve geçmiş fiyat değişimlerinin karşılaştırılmasını tavsiye etti. Fiyat karşılaştırma siteleri ve ürünlerin fiyat geçmişini gösteren araçlardan yararlanılabileceğini belirten Güllü, kampanyanın hangi ürünleri ve tarihleri kapsadığı, alışveriş için ek ürün alma veya üyelik şartı bulunup bulunmadığı ve kargo dahil toplam maliyetin ne olduğu gibi ayrıntıların incelenmesi gerektiğini söyledi. Güllü, tüketicilerin büyük puntolarla sunulan kampanya mesajları yerine indirimlerin gerçek koşullarına odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

RESMİ SİTELER SEÇİLMELİ

Kasım indirimlerinde dolandırıcıların bilinen markaların internet sitelerini taklit ederek gerçek olamayacak kadar düşük fiyatlarla tüketicileri alışverişe yönlendirebildiğine dikkat çeken Güllü, internet sitelerinin alan adlarının kontrol edilmesi, satıcının ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerinin doğrulanması gerektiğini ifade etti. Güvenli bağlantı kullanılmasının tek başına sitenin güvenilir olduğunu göstermediğini belirten Güllü, sosyal medya reklamlarındaki bağlantılar yerine markaların resmi internet adreslerinin tercih edilmesini, ödemelerde sanal kart ve düşük limit kullanılmasını, doğrulama mesajlarının kimseyle paylaşılmamasını önerdi. Yanıltıcı kampanyaların ilgili mercilere şikayet edilmesi gerektiğini belirten Güllü, "Tüketici aldatılmamalı, dürüst ticaret korunmalı, denetim ve yaptırımlar etkili olmalıdır" diyerek kasım indirimlerinin aldatıcı reklamlarla haksız kazanç sağlanan bir döneme değil, tüketicinin bütçesini koruyan gerçek fırsatlara dönüşmesi gerektiğini kaydetti.