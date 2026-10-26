Reçel üretiminde kurallar degisiyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, reçel, jöle, marmelat ve tatlandırılmış kestane püresi üretimine ilişkin yeni bir düzenleme hazırladı. Kamuoyunun ve sektör temsilcilerinin görüşüne sunulan Türk Gıda Kodeksi Tebliğ Taslağı ile ürünlerdeki meyve oranlarının artırılması ve etiketleme kurallarının değiştirilmesi öngörülüyor. Avrupa Birliği mevzuatıyla uyum amacıyla hazırlanan taslağa göre, bir kilogram reçelde kullanılan meyve miktarı en az 450 gram olacak. Ekstra reçelde ise bu miktar 500 gramın altına düşemeyecek. Bazı meyveler için belirlenen alt sınırlar da artırılacak. Düzenlemeyle ürünlerin isimlendirilmesine ilişkin kurallar da değiştirilecek. Marmelat ve jöle marmelatı tanımları yeniden düzenlenirken, turunçgil marmelatı ayrı bir kategoride değerlendirilecek. Yeni etiketleme kurallarına göre, ürünlerin ne kadar meyve kullanılarak üretildiği ambalaj üzerinde açıkça belirtilecek.