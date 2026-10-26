SON DAKİKA: YENİ EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESABI! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonların emekli zammı için gözler son üç aylık enflasyon verisinde. Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım'da açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1.78, ağustosta yüzde 1.84 ve eylülde yüzde 1.84 oldu. Böylece temmuz- eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5.57 olarak hesaplandı. Ocak zammı için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları kaldı. Yeni hesaplara göre en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Memur zammı için yeni hesap ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak? İşte yeni tablo…

OVP 'nin yüzde 28.4'lük tahminine göre yüzde 9.04, AA Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki yüzde 29.66 tahmine göre yüzde 10.11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29.63'lik tahmin 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10.08 olarak öngörüyor.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor. Merkez Bankası 'nın yüzde 28 beklentisine göre 2026 ikinci altı aylık enflasyon yüzde 8.70 olacak.

OCAK'TA YÜZDE 10'U GEÇECEK

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Finansal Kurumlar Birliği tarafından yayımlanan Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalarda en güçlü senaryo olarak ortaya çıktı.

Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.09 olarak açıklanırken 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30.06 seviyesinde hesaplandı. Buna göre yılın ikinci altı aylık enflasyonu ise 10.45 olarak şekilleniyor. Bu SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Ocak 2027'de yüzde 10.45 oranında zam anlamına geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26.013 TL

Yüzde 10.45'lik zammı öngören en güçlü senaryoya göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 612 TL'ye yükselecek. 30 bin TL olan maaş ise 33 bin 135 TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaşlar ise 44 bin 180 TL'ye çıkacak.

En düşük emekli maaşına (taban aylık) yapılacak artışı hükümet yasa ile belirliyor. Son dönemde en düşük emekli maaşına SSK ve BAĞ-KUR'lulara yapılan zam oranı doğrultusunda artış yapılıyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10.45 oranında artış uygulanması durumunda en düşük emekli maaşı yaklaşık 26 bin 13 TL'ye yükselecek.