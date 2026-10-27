Beyaz yakadan toprağa dönüş

İSTANBUL'DA 10 yıl boyunca turizm sektöründe çalıştıktan sonra kurumsal iş hayatını geride bırakan evli ve 1 çocuk annesi Müge Kızılırmak (40), Bodrum'da toprağa yöneldi. 40 dönümlük arazide safrandan kekiğe, enginardan çileğe kadar çok sayıda ürün yetiştiren Kızılırmak'ın hazırladığı proje de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. İstanbul'da uzun yıllar turizm alanında kariyer yaptıktan sonra 10 yıl önce Bodrum'a yerleşen Müge Kızılırmak, burada bir süre restoran işletti.

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR

BODRUM'DA işlettiği restoranda taze ve doğal ürüne ihtiyaç duyması üzerine tarımla tanışan Kızılırmak, restoran işletmeciliğini de tamamen bırakarak hayatını toprağa adadı. Yaklaşık 6 yıl önce Ortakent Mahallesi'nde 40 dönümlük arazi üzerine çiftlik kuran Kızılırmak, safran, kekik, çilek, enginar, zeytin, domates ve patlıcan gibi çeşitli ürünler yetiştirmeye başladı. İstanbul'daki turizm tecrübesini tarımla harmanlayan Kızılırmak, kurduğu çiftlikte hem çocuklara uygulamalı tarım eğitimi veriyor hem de yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Öte yandan, turizm kariyerini sonlandırıp tarıma yönelerek farklı bir hikayeye imza atan Müge Kızılırmak'ın hazırladığı proje, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Tarıma başlama hikayesini anlatan Müge Kızılırmak, "Ben bir turizmci olarak kurumsallığı bırakıp tarımın içine, toprağın ve üretimin başına geçtikten sonra doğayla kurduğumuz iletişimin, toprağa, suya verdiğimiz değerin ve aslında gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluğun önemini fark ettim. Bodrum'da birçok okula ders programı yazıyoruz. Çocuklarla birlikte 4 yaştan itibaren toprağa dokunuyoruz. Sürdürülebilir bir eğitim modeli, sürdürülebilir bir üretim modeli hedefliyoruz. Geleceğin üreticilerini ve tüketicilerini de yetiştiriyoruz bir yandan" dedi.