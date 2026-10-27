Eğitime yatırımın meyveleri toplanıyor

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen "Akademik Başarı ve Öğrenci Spor Başarı Ödülleri Takdim Töreni"nde, akademisyenlerin bilimsel çalışmaları ve öğrencilerin sportif başarıları ödüllendirildi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı törende akademik üretim, teknoloji ve spor alanlarında elde edilen başarılar ön plana çıktı.

'BİZİ MEMNUN EDİYOR'

TÖRENDE konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi teknoloji takımlarının TEKNOFEST yarışmalarında elde ettiği başarıların kendilerini memnun ettiğini belirtti. Eğitime yapılan yatırımların sonuçlarının üniversitelerde görülmeye başlandığını ifade eden Erdoğan, HKÜ'nün Times Higher Education (THE) sıralamalarında yer almasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir eğitime yaptığı yatırımların sonuçlarını almaya başladığının göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Erdoğan, Türkiye'de gerçekleştirilen nitelikli akademik çalışmaların her ödül döneminde daha fazla görünür hâle geldiğini ifade etti. Erdoğan, üniversitenin kente ve bölgeye sağladığı katkının önemini vurguladı. Erdoğan, üniversitenin elde ettiği başarıların Kalyoncu ailesi için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.