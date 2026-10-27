Elektrik altyapısına 50 milyar dolarlık yatırım

ELEKTRİK Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Erdeniz, Türkiye'de elektrik dağıtım altyapısında gelecek 10 yılda en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini belirtti. Erdeniz, yaptığı konuşmada son 5 yılda elektrik dağıtım sektöründe 11,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Önümüzdeki 5 yılda büyük planlı onarım, bakımlar ve yatırımlarla beraber yaklaşık 22 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflemekteyiz. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde ise dağıtım altyapısında en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı olduğunu öngörüyoruz" dedi.