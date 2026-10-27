Evlenene 250 bin TL! Şartlar neler, nasıl başvuruluyor?

SORULARINIZA CEVAPLAR



- 1998 de askerlik yaptım sigortam 2000 de başlandı. Askerlik borçlanması yapınca işe girişim 1999 nisan ayına çekti. EYT'den yararlanabilir miyim? SALİH KARATAŞ

Evet EYT kapsamına girmiş oluyorsunuz. Yani yaş şartı olmadan emekli olacaksınız. Ancak 25 yıl sigortalılık süresi ve 5975 prim gün sayısını da tamamlamanız lazım.

- 1970 doğumluyum. Sigorta girişim 1994 yılında oldu. 1350 gün BAĞKUR var. 2150 sigorta günüm var. Ne zaman emekli olurum? BAHATTİN ESEN

Son 1261 gün SSK (4A) ise en az 5675 gün ile emekli olursunuz. Eğer son 1261 gün BAĞKUR olursa bu kez 9 bin gün ile emekli olursunuz.

- 2009 yılında sigortalı oldum. Halen çalışıyorum. Tam emeklilik şartlarım nedir? HATİCE ARSLAN

İşe girişinize göre tam emeklilik şartlarınız 7200 gün 58 yaş olarak belirleniyor.

- 2 Nisan 2007 yılında işe başladım. Ancak 1 Aralık 2007 sigorta girişim yapıldı. 8 ay sigortasız çalıştım. Ocak 2015'de hizmet tespit davam lehime sonuçlandı. 8 ay sigorta süreme eklenir m? YILDIZ NALBANT

Kayıtsız çalıştırmak yasalarımıza göre suç. Mahkemenin lehinize verdiği karar ile sGK'ya başvurursanız işe giriş tarihiniz 2 Nisan 2007 olarak tescillenecektir.

- 15 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum Şuan brüt maaşım 65.000 lira. İşten ayrılırken tazminatım kaç liradan hesaplanacak? KIVANÇ DEMİR

Kıdem tazminatı son brüt maaşınızdan hesaplanıyor. İşten ayrıldığınız tarihteki brüt maaşınız kaç lira ise her yıl için bir maaş olacak şekilde hesap yapılacak. Yıl içinde aldığınız düzenli ödemeler de varsa onlar da brüt maaşa eklenerek giydirilmiş brüt maaş hesaplanacaktır.