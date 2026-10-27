Fransa’da kazandı memleketine yatırdı

Fransa'nın Nantes şehrinde 3 mağazası bulunan Turgutlulu iş adamı Hamit Bulut, her yıl Türkiye'den yaklaşık 1 milyon Euro değerinde ürün alarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yaklaşık 40 yıldır Fransa'da yaşayan iş insanı, çalışma hayatına restoran ve inşaat sektörlerinde başladı. Son 22 yıldır ise mobilya sektöründe faaliyet gösteriyor. Nantes'ta biri mutfak ve beyaz eşya, diğer ikisi mobilya alanında hizmet veren 3 mağazası bulunan iş insanı, Türkiye ile ticari bağlarını da sürdürüyor.

TURGUTLU'YA KATKI SAĞLIYOR

Her yıl düzenli olarak Turgutlu'ya gelen Bulut, hem kişisel ihtiyaçlarını hem de mağazalarının önemli ihtiyaçlarını memleketinden karşılıyor. Bu yıl da mağazalarının tabela ve reklam çalışmalarını Turgutlu'daki işletmelere yaptıran iş insanının ilçede inşaat yatırımları da bulunuyor. Yaptığı yatırımlarla memleketine ekonomik katkı sunmayı amaçladığını belirten iş insanı Hamit Bulut, her yıl Türkiye'den yaklaşık 1 milyon Euro değerinde ürün tedarik ettiğini ifade etti. Fransa'da elde ettiği kazancı Türkiye'de harcamaktan ve yatırım yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren iş insanı, ülkeye ekonomik katkı sağlamayı bir görev olarak gördüğünü belirtti. Türkiye'den yaptığı alımlarla hem yerel işletmelere destek olmayı hem de memleketi Turgutlu'ya katkı sunmayı hedefleyen iş insanı, yurt dışında kazanılan gelirin Türkiye'de yatırıma dönüşmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.