İhracatın dörtte biri Ege’den

TİCARET Bakanlığı, ocak-eylül arası dönemde 19 serbest bölgede ihracatın yüzde 6,3 artışla 9,8 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Ege Serbest Bölgesi, toplam ihracatının yüzde 25,8'ini tek başına gerçekleştirdi. Bu bölgelerin eylülde ihracatının yüzde 14,8 artışla 1,15 milyar dolara, ocak-eylül döneminde de yıllık bazda yüzde 6,3 artışla 9,8 milyar dolara yükseldiği kaydedilerek, "Serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 165,5, 9 aylık dönemde yüzde 159,7 olmuştur" denildi. Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 159,2 milyon dolar artırarak 2,542 milyar dolara yükseltti. Böylece serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25,8'ini tek başına gerçekleştirdi.