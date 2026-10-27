Kışlık telaşı dijital pazara tasındı

HAVALARIN soğumaya başlamasıyla birlikte tüketicilerin hem kışlık kıyafetlerini hem de konservelerini internet üzerinden almaya yönelmesi e-ticaret sitelerinde hareketliliğe yol açtı. TOBB e-Ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli, "Mevsimsel olarak ürünlere talep artıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla tüketici talebi doğal olarak özellikle kış koşullarına uygun kaban, mont, bot, kazak gibi ürünlere yöneldi. Bunların yanı sıra kışlık hazırlığı yapmayanlar tarafından turşu, ev yapımı konserve gibi ürünler tercih ediliyor" dedi. e-Ticaret sitelerinin ev hanımları için yeni bir iş kapısı haline geldiğine işaret eden Çiğdemli, şöyle konuştu: "Havaların soğuması ve kışlık gıda hazırlıklarının hız kazanmasıyla birlikte konserve, turşu ve salamura ürünlerinin e-ticaret satışlarında belirgin hareketlilik yaşandığını görüyoruz. Ev yapımı ürünlere talep çok fazla. Kış dönemlerinde domates ve sebze konserveleri yapan ev hanımları, ürünlerini e-ticaret sitelerindeki dükkanlarında satışa sundular. En fazla domates konservesine talep bulunuyor. Konservesini evde yapmayı tercih edenler de çeşitli boylarda kavanoz ve kapak almayı tercih ediyor. Turşu ve salamura yapraklara da yoğun talep var."