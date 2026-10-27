Otomotivde 300 milyon dolarlık yatırım

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen K9 Projesi'nin, TOFAŞ'ın üretim yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirterek, "K9 Projesi, TOFAŞ'a yıllık 100 bin araçlık ilave üretim kapasitesi kazandırırken, bin çalışma arkadaşımıza da yeni istihdam sunacak. Gelecekte elektrikli hafif ticari araçların Bursa'da üretilmesinin önünü açacak" dedi. Kacır, Bursa'da 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen K9 Projesi'nin üretime başlangıç törenine katıldı. Kacır, Bursa'da 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen K9 Projesi'nin, TOFAŞ'ın üretim yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirterek, "K9 Projesi, TOFAŞ'a yıllık 100 bin araçlık ilave üretim kapasitesi kazandırırken, bin çalışma arkadaşımıza da yeni istihdam sunacak. Gelecekte elektrikli hafif ticari araçların Bursa'da üretilmesinin önünü açacak" dedi.

ENTEGRASYON GÜÇLENİYOR

KACIR, "2000'lerin başında yılda ancak 300 bin aracın satıldığı Türkiye'de şimdi yılda 1,5 milyon araç satılabiliyor. Küresel rakipleriyle yarışta Avrupa'nın yapması gereken inovasyonu hızlandırmak ve verimliliği yükseltmektir. Bunun yolu, Türkiye ile entegrasyonu güçlendirmekten geçer" diye konuştu.