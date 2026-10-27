Piyasalarda fırtına dinmiyor

Altın fiyatlarındaki sert hareketlenmeler, döviz kurlarındaki gelişmeler, Borsa İstanbul'daki satış baskısı ve Bitcoin'deki dalgalanmalar, yatırımcıların gözünü piyasalara çevirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altının 4 bin 61 dolar civarında bulunduğunu, 4 bin 70 dolar seviyesinin iki kez test edildiğini belirterek, "Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması önemli" dedi. Altın ve gümüşteki satış baskısını değerlendirirken petrol fiyatlarındaki yükselişe de işaret eden Memiş, küresel piyasalarda artan nakit ihtiyacının değerli metallerde satışları hızlandırabildiğini anlattı. Teminat tamamlama yükümlülükleri nedeniyle yatırımcıların altın ve gümüş pozisyonlarını azaltmasının fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturabileceğini de ifade etti.