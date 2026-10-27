Piyasalarda fırtına dinmiyor

Altın fiyatlarındaki sert hareketlenmeler, döviz kurlarındaki gelişmeler, Borsa İstanbul'daki satış baskısı ve Bitcoin'deki dalgalanmalar, yatırımcıların gözünü piyasalara çevirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altının 4 bin 61 dolar civarında bulunduğunu, 4 bin 70 dolar seviyesinin iki kez test edildiğini belirterek, "Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması önemli" dedi. Altın ve gümüşteki satış baskısını değerlendirirken petrol fiyatlarındaki yükselişe de işaret eden Memiş, küresel piyasalarda artan nakit ihtiyacının değerli metallerde satışları hızlandırabildiğini anlattı. Teminat tamamlama yükümlülükleri nedeniyle yatırımcıların altın ve gümüş pozisyonlarını azaltmasının fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturabileceğini de ifade etti.
DALGALANMA SÜRECEK
Ons altındaki gerilemenin gram altını aşağı çektiğine dikkat çeken Memiş, kısa vadeli fiyat dalgalanmaları yerine daha uzun vadeli birikim stratejilerine odaklanılması gerektiğini savundu. 2026 yılını piyasalarda sert hareketlerin yaşandığı bir dönem olarak nitelendiren Memiş, yatırımcıların finansal okuryazarlığa ve psikolojik dayanıklılığa önem vermesi gerektiğini belirtti. Memiş, ekim ayının başındaki değerlendirmelerinde dolar ve TL kurunda 50 lira seviyesini gündeme getirmiş, dolar endeksinde ise 100 ile 104 aralığının izlenebileceğini belirtmişti. Döviz almayı veya satmayı planlayanların bankalarla döviz büroları arasındaki fiyat farklarını dikkate alması gerekiyor. Piyasaların açılmasıyla altın, döviz ve borsada yeni fiyatlamalar görüleceğini belirten Memiş, "Piyasalardaki sert dalgalanmalar karşısında bütün birikimleri tek bir varlığa bağlamamak ve kısa vadeli heyecanla karar vermemek doğru olacaktır" dedi.