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Haberler Ekonomi Ulusal staj programı’na başvurular başladı

Ulusal staj programı’na başvurular başladı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ulusal staj programı’na başvurular başladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı başvurularının başladığını duyurdu. Program kapsamında üniversite öğrencilerine staj, iş gölgeleme ve eğitim imkanları sunulacak. Işıkhan, Ulusal Staj Programı'na ilişkin bilgilendirmede bulundu. Işıkhan, Ulusal Staj Programı'na başvuruların dün itibarıyla başladığını "Sevgili gençler, sizin için güzel bir haberimiz var" başlığıyla duyurdu. Işıkhan, "kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatlarını yakalayabilir, deneyim elde ederek kariyer hayatınızı şekillendirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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