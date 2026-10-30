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ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞTÜ MÜ? BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR? 30 EKİM ALTIN FİYATLARI

Altın almak isteyen vatandaşlar günün ilk saatleriyle birlikte altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları düştü mü sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki bugün gram altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Ekim güncel altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırım yapmak isteyen vatandaşları düşündürmeye devam ediyor. İlerleyen günlerde altının seyri merak edilirken bugün altın almayı planlayanlar güncel rakamları araştırıyor. Peki bugün gram altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? İşte haftanın son işlem gününde güncel altın fiyatları...

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 30 EKİM 2026

Gram Altın Alış: 6.423,10₺

Gram Altın Satış: 6.424,11₺

Çeyrek Altın Alış: 10.392,68₺

Çeyrek Altın Satış: 10.632,48₺

Yarım Altın Alış: 20.720,42₺

Yarım Altın Satış: 21.264,96₺

Tam Altın Alış: 43.206,00₺

Tam Altın Satış: 43.719,00₺

Ata Altın Alış: 42.869,82₺

Ata Altın Satış: 43.960,58₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.923,83₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.930,78₺

Gümüş Alış: 82,44₺

Gümüş Satış: 82,54₺

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