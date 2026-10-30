ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞTÜ MÜ? BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR? 30 EKİM ALTIN FİYATLARI

Altında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırım yapmak isteyen vatandaşları düşündürmeye devam ediyor. İlerleyen günlerde altının seyri merak edilirken bugün altın almayı planlayanlar güncel rakamları araştırıyor. Peki bugün gram altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? İşte haftanın son işlem gününde güncel altın fiyatları...
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 30 EKİM 2026
Gram Altın Alış: 6.423,10₺
Gram Altın Satış: 6.424,11₺
Çeyrek Altın Alış: 10.392,68₺
Çeyrek Altın Satış: 10.632,48₺
Yarım Altın Alış: 20.720,42₺
Yarım Altın Satış: 21.264,96₺
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
Ata Altın Alış: 42.869,82₺
Ata Altın Satış: 43.960,58₺
22 Ayar Bilezik Alış: 5.923,83₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.930,78₺
Gümüş Alış: 82,44₺
Gümüş Satış: 82,54₺