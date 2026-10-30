Başkan Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yoktur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Türk dünyasının liderlerini ağırladı. Zirvede ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, dijital dönüşüm ve bağlantısallık alanlarında iş birliği konuları masaya yatırıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'nde gözler tarımdan uzaya, ticaretten ulaştırmaya kadar çeşitli alanlarda yapılacak işbirliklerine çevrildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor.

"TÜRK DÜNYASININ AİLE FOTOĞRAFINDA AYRILIĞA YER YOKTUR"

"Değerli kardeşlerim zirvemizin temasını merhum Gaspırali İsmail Bey'den ilhamla belirledik. Bize göre dilde birlik, ortak hazinemizi yaşatmak geliştirmek ve birbirimizi aracısız anlayabilmektir. Türkiye olarak; teşkilatımızın dönem başkanlığını bugün Azerbaycan'dan devralıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize gösterdikleri çabalardan dolayı tebriklerimi iletiyorum. Ortak dilin yaygınlaştırılması, kültürel etkinliklerin desteklenmesi, seyahetlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz. Aile kurumunun güçlendirilmesine, kadınların toplumdaki rollerine önem veriyoruz. Aile ve kadın konseyi yüksek onur kurulunun ilk toplantısını eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde yapılmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz. ezelden-ebede kadar inşallah kardeşiz. KKTC ile temasların artacağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ı takdirle karşılıyorum. Türkmenistan'ı tam üye olarak aile meclisinde görmeyi temenni ediyoruz."

"KAZAN-KAZAN ANLAYIŞI İLE HAREKET ETMELİYİZ"

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan ile yürüttüğü temasları destekliyor, kalıcı barış için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum. Filistin meselesinin adil çözümü için Türk Devletleri olarak daha fazla çaba göstermeliyiz, insani yardımlar ve imar çalışmalarının başlatılması için gerekli katkıyı sağlamalıyız. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız - egemen Filistin devleti için destek vermeyi sürdürmeliyiz Mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır. Her bir üyemizin milli hassasiyetlerini gözeterek 'kazan kazan' anlayışı ile ortak çıkarlarımızı büyütmeye gayret etmeliyiz."

TARİHİ KARARLAR ALINACAK

Türk dünyası liderlerinin bir araya geldiği Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi, 29-30 Ekim'de başkentte yapılıyor.

Toplantıda teşkilat bünyesindeki işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik perspektiflerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Zirvede Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmanın pekiştirilmesine ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda somut işbirliğinin ilerletilmesine özel önem atfedilecek.

DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALACAĞIZ

Ayrıca zirvede Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devralacak. Zirvede, devlet başkanlarının, işbirliğinin derinleştirilmesine ve TDT'nin kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesine yönelik çeşitli karar ve belgelerle birlikte Ankara Bildirisi'ni kabul etmeleri öngörülüyor. Zirvede Türk iş dünyasının çeşitli etkinliklerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Orta Koridor, sınır geçişleri, gümrük prosedürleri ve lojistik maliyetler bu görüşmelerde ön plana çıkacak. Öte yandan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un 30 Ekim'de Türk iş dünyasıyla buluşması planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN 17 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ VAR

Türkiye'nin TDT tam üyeleriyle ticareti yıllık 17 milyar dolara dayandı. Türkiye'nin, teşkilata tam üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a ihracatı 2025'te 9,6 milyar dolar, ithalatı 7,3 milyar dolar olarak hesaplandı. TDT bünyesinde KKTC de "gözlemci ülkeler" arasında yer alıyor.