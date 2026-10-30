SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni zam hesabı! Ocak ayında maaşlar ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 yılının ilk ayında yapılacak maaş artışına odaklandı.
Ocak zammının belirlenmesinde etkili olacak 6 aylık enflasyon verilerinin ilk üçü açıklanırken, emeklilerin yüzde 5,57'lik artışı şimdiden kesinleşti. Gözler şimdi açıklanacak yeni enflasyon rakamlarına çevrildi.
AA Finans tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 olarak kaydedildi.
Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 10,09 seviyesine ulaşabileceği hesaplandı.
Peki, ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı kaç TL'ye yükselecek? İşte olası zam oranına göre hazırlanan yeni maaş hesaplamaları...
EMEKLİLERİN ÜÇ AYLIK ENFLASYON ZAMMI KESİNLEŞTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu döneme ilişkin temmuz, ağustos ve eylül ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabında önemli bir aşama geride kaldı.
İlk üç aylık enflasyon verileri doğrultusunda emekliler için yüzde 5,57 oranında artış kesinleşti. Ancak nihai zam oranının ortaya çıkması için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının da hesaplamaya dahil edilmesi gerekiyor.
Ekim ayı enflasyon verisinin 3 Kasım'da açıklanması beklenirken, yeni zam hesabında AA Finans'ın anket sonuçları da dikkat çekti.
OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 10,09 OLABİLİR
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,2 olacağını öngördü. Aynı ankette 2026 yılının tamamına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 29,64 olarak belirlendi.
Yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10,09 olması bekleniyor.
Bu hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaşlarına yüzde 10,09 oranında zam yapılması gündeme gelecek. Söz konusu oran henüz kesinleşmiş değil. Kesin artış, yılın son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 928 TL'YE Mİ ÇIKACAK?
Zam hesabında öne çıkan konulardan biri de en düşük emekli aylığının hangi seviyeye ulaşacağı oldu.
Mevcut durumda 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığına yüzde 10,09 oranında artış yapılması halinde ödeme tutarı 25 bin 928 TL'ye yükselebilecek.
Ancak taban aylığa yapılacak artışın uygulanması için ayrıca yasal düzenleme gerekebileceği unutulmamalı. Dolayısıyla bu rakam, enflasyon tahminine dayalı olası zam senaryosunu gösteriyor.
YÜZDE 10,09 ZAM SENARYOSUNA GÖRE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mevcut aylıklarına yüzde 10,09 oranında zam yapılması halinde ortaya çıkacak tahmini maaşlar şöyle:
Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı, 2026 yılının son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.
Bu nedenle tabloda yer alan tutarlar, yüzde 10,09'luk artışın gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek tahmini maaşları gösteriyor.