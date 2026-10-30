SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni zam hesabı! Ocak ayında maaşlar ne kadar olacak?

Yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10,09 olması bekleniyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,2 olacağını öngördü. Aynı ankette 2026 yılının tamamına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 29,64 olarak belirlendi.

Bu hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaşlarına yüzde 10,09 oranında zam yapılması gündeme gelecek. Söz konusu oran henüz kesinleşmiş değil. Kesin artış, yılın son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 928 TL'YE Mİ ÇIKACAK?

Zam hesabında öne çıkan konulardan biri de en düşük emekli aylığının hangi seviyeye ulaşacağı oldu.