Asgari ücrette 40 bin TL beklentisi! Zam oranı için dikkat çeken hesap

Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret için süreç giderek yaklaşıyor. Yapılacak zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece ıdem ve ihbar tazminatından işsizlik maaşına, sosyal destek ödemelerinden stajyer ücretine birçok kalemi doğrudan etkileyen asgari ücret için masadaki zam oranları yeniden şekillendi.
Asgari ücret için yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 olmak üzere üç farklı senaryo gündemdeyken Mali müşavir Mustafa Genç, A Haber yayınında dikkat çeken analizde bulundu.
Asgari ücrette 40.000 TL'ye işaret eden Genç, yüzde 25 ile yüzde 45 arasında farklı senaryoları değerlendirdi.
ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 İLE YÜZDE 45 ARASINDA SENARYOLAR
2026 yılında geçerli olan asgari ücretin brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL 50 kuruş olduğunu hatırlatan Genç, yeni asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleneceğini söyledi.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Komisyonun işçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluştuğunu belirten Genç, aralık ayında yapılacak toplantılara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor, asgari ücreti onlar tespit ediyor. Bunlar da işçi, işveren ve kamu temsilcisinden oluşmakta. Aralık ayı içerisinde toplanıyor, muhtemelen 3-4 toplantıda bunu açıklıyorlar. Yani ay sonundan önce, ayın 20'si ile 25'i arası asgari ücreti biz açıklanmış olarak buluyoruz."
Genç, asgari ücretteki artış beklentilerine ilişkin ise Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahminine dikkat çekti. Ekonomistlerin farklı oranlar üzerinde çalıştığını belirten Genç, "Yani ekonomistlerin oluşturduğu, araştırdığı bazı oranlar var ve Orta Vadeli Program'a göre de tespit edilen yüzde 28,4 gibi, yani yüzde 28 ile yüzde 30 arası bir artış söz konusu." ifadelerini kullandı.
Genç ,"Asgari ücrette %25 artışla net asgari ücretimiz 35.094 liraya ulaşır. %30 artışla ise asgari ücretimiz 36.498 TL olur. %35 artışla asgari ücretimiz 37.902 lira olur.
%40 ve %45 şeklinde de koyduk, asgari ücret artışı muhtemeldir diye. %40 artışla 39.306 TL, %45 artışla 40.709 lira ise asgari ücretimiz oluşur." dedi.