Asgari ücrette 40 bin TL beklentisi! Zam oranı için dikkat çeken hesap

Genç, asgari ücretteki artış beklentilerine ilişkin ise Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahminine dikkat çekti. Ekonomistlerin farklı oranlar üzerinde çalıştığını belirten Genç, "Yani ekonomistlerin oluşturduğu, araştırdığı bazı oranlar var ve Orta Vadeli Program'a göre de tespit edilen yüzde 28,4 gibi, yani yüzde 28 ile yüzde 30 arası bir artış söz konusu." ifadelerini kullandı.

Genç ,"Asgari ücrette %25 artışla net asgari ücretimiz 35.094 liraya ulaşır. %30 artışla ise asgari ücretimiz 36.498 TL olur. %35 artışla asgari ücretimiz 37.902 lira olur.

%40 ve %45 şeklinde de koyduk, asgari ücret artışı muhtemeldir diye. %40 artışla 39.306 TL, %45 artışla 40.709 lira ise asgari ücretimiz oluşur." dedi.