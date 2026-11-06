KADEMEKİ EMEKLİLİK SON DAKİKA | Milyonların gözü bu haberde: Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilik şartları neler?

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan, sigorta başlangıç tarihine göre kaç prim günüyle emekli olabileceğini ve hangi şartlarda kıdem tazminatına hak kazanabileceğini merak ediyor. 1999 öncesi ve sonrası sigorta girişi olanlar için değişen emeklilik koşulları, EYT kapsamı ve borçlanma imkanları gündemdeki yerini koruyor. SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem , okurlarından gelen soruları yanıtlayarak EYT, kısmi emeklilik, askerlik ve doğum borçlanması, malulen emeklilik ve kıdem tazminatına ilişkin merak edilen detayları açıkladı.

İŞTE EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN 20 SORUDA 20 YANIT...

*1998 sigorta girişim var. Primlerimi Aralık ayında doluyor. 2026'da mı yoksa 2027'de mi emeklilik dilekçesi vermem iyi olur? KAAN KARACA

Emeklilik maaşı hesaplanırken bir önceki yılın enflasyon ve büyüme rakamlarına bakılıyor. Enflasyon düştüğü için 2026'da dilekçe vermek 2027'ye göre daha avantajlı olacaktır. Üstelik Aralıkta dilekçe verirseniz maaşınızı Ocak'ta alırsınız. Ocak'ta dilekçe verirseniz ilk maaş Şubat'ta ödenir. Böylece bir maaş kaçırmış olursunuz. Ancak çalışıyorsanız ve kıdem tazminatınızı yüksek almak istiyorsanız Ocak ayı daha avantajlı olabilir.

*Malulen emeklilik için hangi şartları taşımak lazım? Emekli olduktan sonra çalışabilir miyim? KERİM SUCU

Malulen emeklilik sigortalı olduktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri bir oranda kaybeden sigortalılar için geçerli oluyor. En az 1800 gün prim isteniyor. Heyet raporu yüzde 60 ve üzeri olan sigortalılar için SGK sağlık kurulunun kararıyla malulen emeklilik imkanı doğuyor. Malulen emekli olduktan sonra çalışıldığında emekli maaşı kesiliyor.

*2003 yılında sigortalı oldum. 6300 günüm var. Kaç gün daha ödeme yapmalıyım? Prim dolunca çalışmayı bırakabilir miyim? AYŞEGÜL TURAN

İşe giriş tarihinize göre emeklilik şartlarınız 7 bin gün ve 58 yaş olarak belirleniyor. Buna göre 700 gün daha çalıştıktan sonra yani 7 bin günü doldurduktan sonra 58 yaşınızı bekleyebilirsiniz. Bu 700 gün çalışma imkanınız yoksa 25 yıl 4500 gün ve 58 yaş şartıyla kısmi emekli de olabilirsiniz.