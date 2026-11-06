Memur zammında yeni hesap! Polis, öğretmen, doktor maaşları değişiyor: İşte meslek meslek zam tablosu

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü ocak 2027 maaş zammına çevrildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı için temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin veriler belli oldu.
Ekim ayı enflasyon verileriyle polis, doktor, hemşire ve avukat olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı için maaş tablosu yeniden şekillendi.
ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı.
ZAM İÇİN İLK FARK OLUŞTU
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken, şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.
4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI
Dört aylık enflasyon verisine göre yapılan yüzde 6,27'lik zam hesabında memurların yeni maaşları da ortaya çıktı.
Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 863 lira olacak. Uzman doktor maaşları 180 bin TL'yi aşarken, polis, avukat, öğretmen maaşları ise 100 bin TL'ye ulaştı.
Aile yardımı dahil hesaplanan örnek maaşlar şöyle:
MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Dört aylık enflasyon verisine göre yüzde 6,27 zam yapılması halinde memur emeklilerinin maaşlarında da artış yaşanacak.
MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR
Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor.
TCMB beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28, 6 aylık enflasyon ise yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.
OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Kamu çalışanları için enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 7 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 TL'ye çıkacak.
Piyasa Katılımcıları anketine göre ise yıllık enflasyon yüzde 29,63, 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,08 olacak. Bu durumda ocak zammı yüzde 8,02'ye ulaşacak ve en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 liraya yükselecek.
Yıl sonu için en yüksek TÜFE beklentisi ise Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. FKE'ye göre yıl sonu TÜFE yüzde 30,06, 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45 olacak. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 8,39'a çıkacak.
En düşük memur maaşı bu senaryoya göre 76 bin TL'yi aşarak 76 bin 116 liraya çıkacak. Memur emeklilerine ise en düşük 34 bin 172 lira maaş verilecek.
İŞTE OCAK 2027 MEMUR MAAŞI ZAM HESAPLAMA TABLOSU
Uzman Doktor — Mevcut maaş: 170.730 TL
TCMB (%6,67): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL
OVP (%7): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL
Piyasa (%8,02): 184.423 TL — Zam farkı: +13.693 TL
AA Finans (%8,03): 184.440 TL — Zam farkı: +13.710 TL
FKE (%8,39): 185.054 TL — Zam farkı: +14.324 TL
Profesör — Mevcut maaş: 153.208 TL
TCMB (%6,67): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL
OVP (%7): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL
Piyasa (%8,02): 165.495 TL — Zam farkı: +12.287 TL
AA Finans (%8,03): 165.511 TL — Zam farkı: +12.303 TL
FKE (%8,39): 166.062 TL — Zam farkı: +12.854 TL
Mühendis — Mevcut maaş: 109.185 TL
TCMB (%6,67): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL
OVP (%7): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL
Piyasa (%8,02): 117.942 TL — Zam farkı: +8.757 TL
AA Finans (%8,03): 117.953 TL — Zam farkı: +8.768 TL
FKE (%8,39): 118.346 TL — Zam farkı: +9.161 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 107.110 TL
TCMB (%6,67): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL
OVP (%7): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL
Piyasa (%8,02): 115.700 TL — Zam farkı: +8.590 TL
AA Finans (%8,03): 115.711 TL — Zam farkı: +8.601 TL
FKE (%8,39): 116.097 TL — Zam farkı: +8.987 TL
Araştırma Görevlisi — Mevcut maaş: 102.779 TL
TCMB (%6,67): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL
OVP (%7): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL
Piyasa (%8,02): 111.022 TL — Zam farkı: +8.243 TL
AA Finans (%8,03): 111.032 TL — Zam farkı: +8.253 TL
FKE (%8,39): 111.402 TL — Zam farkı: +8.623 TL
Avukat — Mevcut maaş: 102.135 TL
TCMB (%6,67): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL
OVP (%7): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL
Piyasa (%8,02): 110.326 TL — Zam farkı: +8.191 TL
AA Finans (%8,03): 110.336 TL — Zam farkı: +8.201 TL
FKE (%8,39): 110.704 TL — Zam farkı: +8.569 TL
Başkomiser — Mevcut maaş: 101.242 TL
TCMB (%6,67): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL
OVP (%7): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL
Piyasa (%8,02): 109.362 TL — Zam farkı: +8.120 TL
AA Finans (%8,03): 109.372 TL — Zam farkı: +8.130 TL
FKE (%8,39): 109.736 TL — Zam farkı: +8.494 TL
Polis Memuru — Mevcut maaş: 92.618 TL
TCMB (%6,67): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL
OVP (%7): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL
Piyasa (%8,02): 100.046 TL — Zam farkı: +7.428 TL
AA Finans (%8,03): 100.055 TL — Zam farkı: +7.437 TL
FKE (%8,39): 100.389 TL — Zam farkı: +7.771 TL
Uzman Öğretmen — Mevcut maaş: 92.166 TL
TCMB (%6,67): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL
OVP (%7): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL
Piyasa (%8,02): 99.558 TL — Zam farkı: +7.392 TL
AA Finans (%8,03): 99.567 TL — Zam farkı: +7.401 TL
FKE (%8,39): 99.899 TL — Zam farkı: +7.733 TL
Vaiz — Mevcut maaş: 86.983 TL
TCMB (%6,67): 92.785 TL — Zam farkı: +5.802 TL
OVP (%7): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL
Piyasa (%8,02): 93.959 TL — Zam farkı: +6.976 TL
AA Finans (%8,03): 93.968 TL — Zam farkı: +6.985 TL
FKE (%8,39): 94.281 TL — Zam farkı: +7.298 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 84.845 TL
TCMB (%6,67): 90.504 TL — Zam farkı: +5.659 TL
OVP (%7): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL
Piyasa (%8,02): 91.650 TL — Zam farkı: +6.805 TL
AA Finans (%8,03): 91.658 TL — Zam farkı: +6.813 TL
FKE (%8,39): 91.963 TL — Zam farkı: +7.118 TL
Öğretmen — Mevcut maaş: 83.254 TL
TCMB (%6,67): 88.807 TL — Zam farkı: +5.553 TL
OVP (%7): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL
Piyasa (%8,02): 89.931 TL — Zam farkı: +6.677 TL
AA Finans (%8,03): 89.939 TL — Zam farkı: +6.685 TL
FKE (%8,39): 90.239 TL — Zam farkı: +6.985 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) — Mevcut maaş: 75.877 TL
TCMB (%6,67): 80.938 TL — Zam farkı: +5.061 TL
OVP (%7): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL
Piyasa (%8,02): 81.962 TL — Zam farkı: +6.085 TL
AA Finans (%8,03): 81.970 TL — Zam farkı: +6.093 TL
FKE (%8,39): 82.243 TL — Zam farkı: +6.366 TL
Memur (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 73.070 TL
TCMB (%6,67): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL
OVP (%7): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL
Piyasa (%8,02): 78.930 TL — Zam farkı: +5.860 TL
AA Finans (%8,03): 78.938 TL — Zam farkı: +5.868 TL
FKE (%8,39): 79.201 TL — Zam farkı: +6.131 TL
En düşük memur maaşı — Mevcut maaş: 70.224 TL
TCMB (%6,67): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL
OVP (%7): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL
Piyasa (%8,02): 75.856 TL — Zam farkı: +5.632 TL
AA Finans (%8,03): 75.863 TL — Zam farkı: +5.639 TL
FKE (%8,39): 76.116 TL — Zam farkı: +5.892 TL
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 112.140 TL
TCMB (%6,67 zam): 119.620 TL — Zam farkı: +7.480 TL
OVP (%7 zam): 119.988 TL — Zam farkı: +7.848 TL
Piyasa (%8,02 zam): 121.134 TL — Zam farkı: +8.994 TL
AA Finans (%8,03 zam): 121.146 TL — Zam farkı: +9.006 TL
FKE (%8,39 zam): 121.553 TL — Zam farkı: +9.413 TL
Genel Müdür (1/1)
Mevcut maaş: 99.377 TL
TCMB (%6,67 zam): 106.010 TL — Zam farkı: +6.633 TL
OVP (%7 zam): 106.333 TL — Zam farkı: +6.956 TL
Piyasa (%8,02 zam): 107.341 TL — Zam farkı: +7.964 TL
AA Finans (%8,03 zam): 107.351 TL — Zam farkı: +7.974 TL
FKE (%8,39 zam): 107.717 TL — Zam farkı: +8.340 TL
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 80.490 TL
TCMB (%6,67 zam): 85.860 TL — Zam farkı: +5.370 TL
OVP (%7 zam): 86.124 TL — Zam farkı: +5.634 TL
Piyasa (%8,02 zam): 86.949 TL — Zam farkı: +6.459 TL
AA Finans (%8,03 zam): 86.956 TL — Zam farkı: +6.466 TL
FKE (%8,39 zam): 87.245 TL — Zam farkı: +6.755 TL
Pratisyen Hekim (1/4)
Mevcut maaş: 68.691 TL
TCMB (%6,67 zam): 73.274 TL — Zam farkı: +4.583 TL
OVP (%7 zam): 73.500 TL — Zam farkı: +4.809 TL
Piyasa (%8,02 zam): 74.203 TL — Zam farkı: +5.512 TL
AA Finans (%8,03 zam): 74.208 TL — Zam farkı: +5.517 TL
FKE (%8,39 zam): 74.459 TL — Zam farkı: +5.768 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 65.853 TL
TCMB (%6,67 zam): 70.246 TL — Zam farkı: +4.393 TL
OVP (%7 zam): 70.466 TL — Zam farkı: +4.613 TL
Piyasa (%8,02 zam): 71.138 TL — Zam farkı: +5.285 TL
AA Finans (%8,03 zam): 71.143 TL — Zam farkı: +5.290 TL
FKE (%8,39 zam): 71.380 TL — Zam farkı: +5.527 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 47.877 TL
TCMB (%6,67 zam): 51.070 TL — Zam farkı: +3.193 TL
OVP (%7 zam): 51.229 TL — Zam farkı: +3.352 TL
Piyasa (%8,02 zam): 51.716 TL — Zam farkı: +3.839 TL
AA Finans (%8,03 zam): 51.720 TL — Zam farkı: +3.843 TL
FKE (%8,39 zam): 51.892 TL — Zam farkı: +4.015 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 47.693 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.877 TL — Zam farkı: +3.184 TL
OVP (%7 zam): 51.035 TL — Zam farkı: +3.342 TL
Piyasa (%8,02 zam): 51.519 TL — Zam farkı: +3.826 TL
AA Finans (%8,03 zam): 51.523 TL — Zam farkı: +3.830 TL
FKE (%8,39 zam): 51.694 TL — Zam farkı: +4.001 TL
Polis Memuru (1/4)
Mevcut maaş: 47.093 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.239 TL — Zam farkı: +3.146 TL
OVP (%7 zam): 50.395 TL — Zam farkı: +3.302 TL
Piyasa (%8,02 zam): 50.675 TL — Zam farkı: +3.582 TL
AA Finans (%8,03 zam): 50.680 TL — Zam farkı: +3.587 TL
FKE (%8,39 zam): 50.846 TL — Zam farkı: +3.753 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 46.908 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL
AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL
FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 46.908 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL
AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL
FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL
İmam-Hatip
Mevcut maaş: 46.908 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL
AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL
FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 46.908 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL
AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL
FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 39.681 TL
TCMB (%6,67 zam): 42.327 TL — Zam farkı: +2.646 TL
OVP (%7 zam): 42.457 TL — Zam farkı: +2.776 TL
Piyasa (%8,02 zam): 42.864 TL — Zam farkı: +3.183 TL
AA Finans (%8,03 zam): 42.868 TL — Zam farkı: +3.187 TL
FKE (%8,39 zam): 43.011 TL — Zam farkı: +3.330 TL
Teknisyen (Lise - 1/4)
Mevcut maaş: 33.995 TL
TCMB (%6,67 zam): 36.263 TL — Zam farkı: +2.268 TL
OVP (%7 zam): 36.376 TL — Zam farkı: +2.381 TL
Piyasa (%8,02 zam): 36.721 TL — Zam farkı: +2.726 TL
AA Finans (%8,03 zam): 36.725 TL — Zam farkı: +2.730 TL
FKE (%8,39 zam): 36.849 TL — Zam farkı: +2.854 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 31.313 TL
TCMB (%6,67 zam): 33.402 TL — Zam farkı: +2.089 TL
OVP (%7 zam): 33.506 TL — Zam farkı: +2.193 TL
Piyasa (%8,02 zam): 33.824 TL — Zam farkı: +2.511 TL
AA Finans (%8,03 zam): 33.827 TL — Zam farkı: +2.514 TL
FKE (%8,39 zam): 33.940 TL — Zam farkı: +2.627 TL
Öte yandan kamu personelinin ücretlendirme sisteminde değişiklik yapılması hedefleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek daha sade bir yapıya kavuşturulacak. Yeni sistemde ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden düzenlenmesi planlanıyor.
Programda yer alan hedefler, kadrolu memurlardan sözleşmeli personele ve kamu işçilerine kadar farklı istihdam statülerini kapsayan ücret sisteminin yeniden ele alınmasını öngörüyor. Ancak maaşlara yapılacak olası artışlar, yeni ücretlerin tutarı ve uygulama takvimi henüz belli değil.