Haberler Ekonomi Polislere kira öder gibi konut! Temeli 2027’de atılacak Polislere kira öder gibi konut! Temeli 2027’de atılacak İçişleri Bakanlığı, polisleri kira öder gibi ev sahibi yapacak. POLSAN tarafından yürütülen projede ilk etapta Ankara’da 2 bin konut inşa edilecek. Çizimleri başlanan konutların temeli 2027’de atılacak SABAH









İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu polislerin ev sahibi olmasını sağlayacak projenin ayrıntılarına SABAH ulaştı. Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından yürütülen konut projesi için ihtiyaç anketi yapıldı. Anketin sonuçlarına göre, en fazla talep Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya'dan geldi. İlk etapta Ankara'da 2 bin konut inşa edilecek. Projenin çizimlerine başlandı. İnşaatın Mayıs 2027'de başlaması planlanıyor.

ARAZİ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

POLSAN tarafından üyelerine özel planlanan konut projesi kapsamında ihtiyaç analizi yapmak amacıyla yapılan ankette, polislerin konut ihtiyacının bulunduğu illerin dışında tercih ettikleri daire büyüklükleri ve yaşam alanlarına ilişkin beklentiler de değerlendirildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya illerinde konut projesinin hayata geçirilebilmesi için arazi teminine yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. POLSAN'ın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlarla arazi alımı konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.