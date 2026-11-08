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Kütahya'da iyiliğe engel yok

Kütahya'da 2 çocuk annesi engelli Meliha Gökmen, geçimini sağlamak için topladığı şişelerden kazandığı parayı DMD hastası Metehan’a bağışlayarak büyük takdir topladı. Yürüme engelli olan ve çocuklarını her sabah okula götürürken büyük güçlük yaşayan Gökmen’in durumunu öğrenen hayırseverler fedakar kadına akülü sandalye hediye etti...

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

YÜREKLERİ ısıtan iyilik karşılıksız kalmadı... Kütahya'da DMD kas hastası Metehan Selvi'ye destek olmak amacıyla geçimini sağlamak için topladığı pet şişelerden elde ettiği parayı bağışlayan engelli ve iki çocuk annesi Meliha Gökmen'in yaptığı iyilik, bir başka iyilikle adeta ödüllendirildi.

Küçük Metehan'ın da sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirten Gökmen, "Ben de engelliyim. Herkes yardım ediyordu, ben de topladığım atıklardan kazandığım parayı bağışladım" diye konuştu.



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BU jest karşısında duygulanan Metehan'ın ailesi, fedakar annenin sözlerini sosyal medyadan paylaşınca, kentteki hayırseverler Meliha Gökmen için harekete geçti. Gökmen'in günlük hayatının kolaylaşması için aldıkları akülü ve tekerlekli sandalye, yürüme engelli kadına teslim edildi. Akülü sandalyesine kovuşunca gözyaşlarına hakim olamayan ve kendisine destek veren herkese teşekkür eden Gökmen, "Çok mutluyum çocuklarımı rahatça okula götürebileceğim" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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