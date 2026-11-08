Haberler Kütahya Kütahya'da iyiliğe engel yok Kütahya'da iyiliğe engel yok Kütahya'da 2 çocuk annesi engelli Meliha Gökmen, geçimini sağlamak için topladığı şişelerden kazandığı parayı DMD hastası Metehan’a bağışlayarak büyük takdir topladı. Yürüme engelli olan ve çocuklarını her sabah okula götürürken büyük güçlük yaşayan Gökmen’in durumunu öğrenen hayırseverler fedakar kadına akülü sandalye hediye etti... MURAT ŞENBAKLAVACI









YÜREKLERİ ısıtan iyilik karşılıksız kalmadı... Kütahya'da DMD kas hastası Metehan Selvi'ye destek olmak amacıyla geçimini sağlamak için topladığı pet şişelerden elde ettiği parayı bağışlayan engelli ve iki çocuk annesi Meliha Gökmen'in yaptığı iyilik, bir başka iyilikle adeta ödüllendirildi.

Küçük Metehan'ın da sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirten Gökmen, "Ben de engelliyim. Herkes yardım ediyordu, ben de topladığım atıklardan kazandığım parayı bağışladım" diye konuştu.