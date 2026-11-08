Kütahya'da iyiliğe engel yok

YÜREKLERİ ısıtan iyilik karşılıksız kalmadı... Kütahya'da DMD kas hastası Metehan Selvi'ye destek olmak amacıyla geçimini sağlamak için topladığı pet şişelerden elde ettiği parayı bağışlayan engelli ve iki çocuk annesi Meliha Gökmen'in yaptığı iyilik, bir başka iyilikle adeta ödüllendirildi.
Küçük Metehan'ın da sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirten Gökmen, "Ben de engelliyim. Herkes yardım ediyordu, ben de topladığım atıklardan kazandığım parayı bağışladım" diye konuştu.
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BU jest karşısında duygulanan Metehan'ın ailesi, fedakar annenin sözlerini sosyal medyadan paylaşınca, kentteki hayırseverler Meliha Gökmen için harekete geçti. Gökmen'in günlük hayatının kolaylaşması için aldıkları akülü ve tekerlekli sandalye, yürüme engelli kadına teslim edildi. Akülü sandalyesine kovuşunca gözyaşlarına hakim olamayan ve kendisine destek veren herkese teşekkür eden Gökmen, "Çok mutluyum çocuklarımı rahatça okula götürebileceğim" dedi.