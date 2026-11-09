Kargolar iHA’lar ile hedefe ulasacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, insansız hava araçları (İHA) için "drone otoyolu" olarak adlandırılan özel hava koridorlarının oluşturulacağını açıkladı. Yeni düzenlemeyle İHA'lar, dijital olarak tanımlanan güzergâhlarda uzun mesafeli, otonom ve kontrollü uçuşlar gerçekleştirebilecek. Yapay zekâ destekli rota planlaması ve merkezi takip sistemiyle yönetilecek koridorların; şehirler arası kargo taşımacılığı, hastaneler arasında kan, ilaç ve tıbbi numune transferi, sanayi tesisleri ve altyapı denetimleri gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor. Hobi amaçlı uçuşlara kapalı olacak sistemden yalnızca gerekli lisans ve yetkilendirmelere sahip pilotlar yararlanabilecek.