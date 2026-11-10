2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Gözler Aralık ayında: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret senaryoları

2027 yılı asgari ücret artışına ilişkin beklentiler giderek artarken, milyonlarca çalışan yeni yılda alacağı maaşa odaklandı. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde ekim ayı enflasyon rakamları zam hesaplamalarına yön verdi. Peki, 2027'de asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Yeni yılda en düşük maaş kaç TL olacak? İşte masadaki zam senaryoları ve merak edilen hesaplamalar…
2026 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Ocak 2026'da yapılan yüzde 27'lik zamla net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak belirlendi. Yıl boyunca geçerli olacak brüt asgari ücret 33 bin 30 TL'ye yükselirken, işverenin bir çalışan için aylık toplam maliyeti 40 bin 874 TL 63 kuruş oldu. Öte yandan asgari ücret desteği de çalışan başına aylık 1.270 TL'ye çıkarıldı.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK
Yeni asgari ücretin belirlenmesinde en önemli göstergelerden biri enflasyon verileri olacak. Merkez Bankası, son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28 olarak açıklarken, Orta Vadeli Program'da bu oran yüzde 28,40 olarak öngörüldü. Merkez Bankası'nın yayımlayacağı yılın son Enflasyon Raporu'nda tahminlerini güncelleyip güncellemeyeceği ise yakından takip ediliyor. Olası değişikliklerin 2027 yılı asgari ücret zam beklentilerine de yansıması bekleniyor.
2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 25, 30, 35 VE 40 ZAM SENARYOLARI
Aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde işçi, işveren ve hükümet temsilcileri yeni ücret için bir araya gelecek. Görüşmelerin üçüncü veya dördüncü toplantıda sonuçlanması beklenirken, mevcut ücret üzerinden farklı zam senaryoları hesaplanıyor. Buna göre yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücret 35 bin 94 TL'ye, yüzde 30 zamda 36 bin 498 TL'ye, yüzde 35 zamda 37 bin 902 TL'ye, yüzde 40 zamda ise 39 bin 305 TL'ye yükselebilecek. Söz konusu tutarlar tahmini hesaplamalardan oluşuyor; kesin rakam komisyon görüşmelerinin ardından açıklanacak.