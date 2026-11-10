2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Gözler Aralık ayında: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret senaryoları

2027 yılı asgari ücret artışına ilişkin beklentiler giderek artarken, milyonlarca çalışan yeni yılda alacağı maaşa odaklandı. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde ekim ayı enflasyon rakamları zam hesaplamalarına yön verdi. Peki, 2027'de asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Yeni yılda en düşük maaş kaç TL olacak? İşte masadaki zam senaryoları ve merak edilen hesaplamalar…

2026 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Ocak 2026'da yapılan yüzde 27'lik zamla net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak belirlendi. Yıl boyunca geçerli olacak brüt asgari ücret 33 bin 30 TL'ye yükselirken, işverenin bir çalışan için aylık toplam maliyeti 40 bin 874 TL 63 kuruş oldu. Öte yandan asgari ücret desteği de çalışan başına aylık 1.270 TL'ye çıkarıldı.