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Haberler İzmir İzmir'de kira haritası ikiye bölündü! En pahalı ve en ucuz ilçeler belli oldu: İşte kesenize göre ilçe ilçe kira listesi...

İzmir'de kira haritası ikiye bölündü! En pahalı ve en ucuz ilçeler belli oldu: İşte kesenize göre ilçe ilçe kira listesi...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de kiralık ev piyasası ikiye bölündü. Zirvedeki ilçeler ile dipteki bölgeler arasındaki devasa fark herkesi şaşırtıyor. En pahalı ve en ucuz ilçeler listesinde 1 numara bakın hangisi oldu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sahil şeridinde kiralar rekor kırarken, hemen birkaç kilometre ötede ortaya çıkan tablo görenleri şaşkına çevirdi. İşte cepleri yakmayan o ilçeler...

EN YÜKSEK KİRA ORTALAMASINA SAHİP İLÇELER
Sahil şeridi, lüks konut/villa projeleri ve turistik cazibe merkezleri en yüksek kira fiyatlarının görüldüğü bölgelerdir:



Güzelbahçe: Ortalama kiralar 55.000 TL – 70.000 TL bandındadır (İlçenin bazı gözde mahallelerinde bu rakamlar çok daha yüksektir).
Urla: Ortalama kiralar 42.000 TL – 58.000 TL arasındadır.

Çeşme: Ortalama kiralar 38.000 TL – 55.000 TL civarındadır.
Ortalama kiralar 32.000 TL – 42.000 TL seviyelerindedir.

Merkez ilçelerde ise Karşıyaka (Mavişehir dahil) ve Konak gibi bölgelerde ortalama kiralar 28.000 TL ile 45.000 TL arasında değişmektedir.

EN DÜŞÜK KİRA ORTALAMASINA SAHİP İLÇELER
Şehir merkezine uzak veya çeperdeki ilçelerde bütçeye daha uygun kiralık konut seçenekleri yer alır:

Kınık & Kiraz: Ortalama kiralar 12.000 TL – 18.000 TL bandına kadar düşmektedir.
Ödemiş: Ortalama kiralar 15.000 TL – 22.000 TL arasındadır.
Tire & Bergama: Ortalama kiralar 17.000 TL – 26.000 TL civarındadır.

Torbalı & Menderes: Ortalama kiralar 18.000 TL – 27.000 TL aralığındadır.
Buca ve Karabağlar (öğrenci ve standart konut yoğunluğu nedeniyle) 19.000 TL – 27.000 TL ortalamalarıyla daha erişilebilir merkezler olarak öne çıkmaktadır.

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