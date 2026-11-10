İzmir'de kira haritası ikiye bölündü! En pahalı ve en ucuz ilçeler belli oldu: İşte kesenize göre ilçe ilçe kira listesi...

Çeşme: Ortalama kiralar 38.000 TL – 55.000 TL civarındadır.

Ortalama kiralar 32.000 TL – 42.000 TL seviyelerindedir.



Merkez ilçelerde ise Karşıyaka (Mavişehir dahil) ve Konak gibi bölgelerde ortalama kiralar 28.000 TL ile 45.000 TL arasında değişmektedir.

EN DÜŞÜK KİRA ORTALAMASINA SAHİP İLÇELER

Şehir merkezine uzak veya çeperdeki ilçelerde bütçeye daha uygun kiralık konut seçenekleri yer alır: Kınık & Kiraz: Ortalama kiralar 12.000 TL – 18.000 TL bandına kadar düşmektedir.

Ödemiş: Ortalama kiralar 15.000 TL – 22.000 TL arasındadır.

Tire & Bergama: Ortalama kiralar 17.000 TL – 26.000 TL civarındadır.