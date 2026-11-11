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Kış lastiğinde geri sayım başladı! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak? Lastik değiştirme ücretleri kaç TL?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca sürücünün gündemine giren lastik değişiminde geri sayım başladı. Zorunlu uygulama için tarih yaklaşırken jant ölçüsüne göre değişen fiyatlar da belli oldu. Aracını kışa hazırlayacakları bu yıl nasıl bir maliyet bekliyor? 2026 yılında kış lastiği değiştirme ücretleri ne kadar, hangi jant için kaç lira ödeniyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması için tarih belli oldu...

HABER MERKEZİ

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Havaların soğumasıyla birlikte sürücüler için kış hazırlıkları hız kazandı. Özellikle ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasında kritik tarihe sayılı günler kaldı. 15 Kasım'da başlayacak uygulama öncesinde lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, araç sahipleri de değişim maliyetlerini araştırmaya başladı. Jant ölçüsüne göre farklılık gösteren sökme-takma ücretleri ise dikkat çekti.

15 KASIM'DA ZORUNLU DÖNEM BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri kapsamında ticari araçlarda kış lastiği kullanımı 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında zorunlu olacak. Zorunluluk kapsamındaki araçlarda kış lastiği bulunmaması halinde işletmelere para cezası uygulanabilecek.

Özel otomobillerde ise yasal zorunluluk bulunmuyor. Ancak uzmanlar, soğuk hava koşullarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanılmasını öneriyor.

JANT ÖLÇÜSÜ BÜYÜDÜKÇE ÜCRET ARTIYOR

Kış lastiğine geçiş yapmak isteyen sürücülerin en çok merak ettiği konuların başında değişim maliyetleri geliyor. 2026 yılı için açıklanan sökme-takma ücretleri, jant ölçüsüne göre farklılaşıyor.

2026 kış lastiği değiştirme ücretleri:

Jant ölçüsü

Sökme-takma ücreti

13, 14 ve 15 inç

1.500 TL

16 ve 17 inç

1.750 TL

18 inç

2.000 TL

19 inç

2.250 TL

20 inç

2.500 TL

21 inç

3.000 TL

Lastiklerini mevsim sonunda muhafaza etmek isteyen sürücüler için lastik oteli ücreti de gündemde. Dört lastiğin saklanması için alınan ücretin, dört lastiğin değiştirilmesiyle aynı seviyede olduğu belirtiliyor.

KIŞ LASTİĞİ İÇİN 7 DERECE DETAYI

Kış lastiğine geçişte yalnızca takvimdeki tarihlere bakılmaması gerekiyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle birlikte yaz lastiklerinin performansı azalmaya başlıyor.

Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu yollarda yaz lastikleri yeterli yol tutuşunu sağlayamayabiliyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına ve aracın kontrolünün zorlaşmasına neden olabiliyor.

LASTİK ALIRKEN BU DETAYI ATLAMAYIN!

Sürücülerin lastik seçiminde üretim tarihini ve saklama koşullarını da kontrol etmesi gerekiyor. Uzun süre kullanılmamış lastikler bile zaman içerisinde özelliklerini kaybedebiliyor.

Bu nedenle kış lastiği değişimi sırasında lastiklerin genel durumu, diş derinliği ve fiziksel yapısı kontrol edilmeli. Araçların kış koşullarına hazırlanması için diğer bakım ve kontrollerin de ihmal edilmemesi gerekiyor.

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