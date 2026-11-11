Kış lastiğinde geri sayım başladı! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak? Lastik değiştirme ücretleri kaç TL?

Havaların soğumasıyla birlikte sürücüler için kış hazırlıkları hız kazandı. Özellikle ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasında kritik tarihe sayılı günler kaldı. 15 Kasım'da başlayacak uygulama öncesinde lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, araç sahipleri de değişim maliyetlerini araştırmaya başladı. Jant ölçüsüne göre farklılık gösteren sökme-takma ücretleri ise dikkat çekti.
15 KASIM'DA ZORUNLU DÖNEM BAŞLIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri kapsamında ticari araçlarda kış lastiği kullanımı 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında zorunlu olacak. Zorunluluk kapsamındaki araçlarda kış lastiği bulunmaması halinde işletmelere para cezası uygulanabilecek.
Özel otomobillerde ise yasal zorunluluk bulunmuyor. Ancak uzmanlar, soğuk hava koşullarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanılmasını öneriyor.
JANT ÖLÇÜSÜ BÜYÜDÜKÇE ÜCRET ARTIYOR
Kış lastiğine geçiş yapmak isteyen sürücülerin en çok merak ettiği konuların başında değişim maliyetleri geliyor. 2026 yılı için açıklanan sökme-takma ücretleri, jant ölçüsüne göre farklılaşıyor.
2026 kış lastiği değiştirme ücretleri:
Jant ölçüsü
Sökme-takma ücreti
13, 14 ve 15 inç
1.500 TL
16 ve 17 inç
1.750 TL
18 inç
2.000 TL
19 inç
2.250 TL
20 inç
2.500 TL
21 inç
3.000 TL
Lastiklerini mevsim sonunda muhafaza etmek isteyen sürücüler için lastik oteli ücreti de gündemde. Dört lastiğin saklanması için alınan ücretin, dört lastiğin değiştirilmesiyle aynı seviyede olduğu belirtiliyor.
KIŞ LASTİĞİ İÇİN 7 DERECE DETAYI
Kış lastiğine geçişte yalnızca takvimdeki tarihlere bakılmaması gerekiyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle birlikte yaz lastiklerinin performansı azalmaya başlıyor.
Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu yollarda yaz lastikleri yeterli yol tutuşunu sağlayamayabiliyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına ve aracın kontrolünün zorlaşmasına neden olabiliyor.
LASTİK ALIRKEN BU DETAYI ATLAMAYIN!
Sürücülerin lastik seçiminde üretim tarihini ve saklama koşullarını da kontrol etmesi gerekiyor. Uzun süre kullanılmamış lastikler bile zaman içerisinde özelliklerini kaybedebiliyor.
Bu nedenle kış lastiği değişimi sırasında lastiklerin genel durumu, diş derinliği ve fiziksel yapısı kontrol edilmeli. Araçların kış koşullarına hazırlanması için diğer bakım ve kontrollerin de ihmal edilmemesi gerekiyor.