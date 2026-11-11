Kış lastiğinde geri sayım başladı! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak? Lastik değiştirme ücretleri kaç TL?

Lastiklerini mevsim sonunda muhafaza etmek isteyen sürücüler için lastik oteli ücreti de gündemde. Dört lastiğin saklanması için alınan ücretin, dört lastiğin değiştirilmesiyle aynı seviyede olduğu belirtiliyor.

Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu yollarda yaz lastikleri yeterli yol tutuşunu sağlayamayabiliyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına ve aracın kontrolünün zorlaşmasına neden olabiliyor.

LASTİK ALIRKEN BU DETAYI ATLAMAYIN!

Sürücülerin lastik seçiminde üretim tarihini ve saklama koşullarını da kontrol etmesi gerekiyor. Uzun süre kullanılmamış lastikler bile zaman içerisinde özelliklerini kaybedebiliyor.

Bu nedenle kış lastiği değişimi sırasında lastiklerin genel durumu, diş derinliği ve fiziksel yapısı kontrol edilmeli. Araçların kış koşullarına hazırlanması için diğer bakım ve kontrollerin de ihmal edilmemesi gerekiyor.