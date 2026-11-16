Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! 16 Kasım canlı altın fiyatları...





Gram altın, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 6 bin 280 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 6 bin 240 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 335 liradan satılıyor.



Altının onsu ise yüzde 0,70 azalışla 3 bin 850 dolarda seyrediyor.