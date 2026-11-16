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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! 16 Kasım canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü hareketlilik yaşandı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlayan gram altın, yeni haftaya düşüşle başlayarak 6 bin 240 TL seviyesine geriledi. Gram altındaki kayıpla birlikte çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının satış fiyatları da yatırımcıların yakın takibine girdi.Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 16 Kasım canlı altın fiyatları...

AA

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Gram altın haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 240 liradan işlem görüyor.



Gram altın, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 6 bin 280 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 6 bin 240 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 335 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,70 azalışla 3 bin 850 dolarda seyrediyor.



Teknoloji ve yapay zeka bağlantılı şirket hisseleri yeni haftaya satıcılı bir seyirle başlarken gözler bir taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalarda olacak. Fed Başkanı Warsh'un, Verimlilik ve İstihdam Görev Gücü Konferansı'nda yapacağı konuşmada yapay zeka, verimlilik artışı ve teknolojik dönüşümün istihdam ile ekonomik büyümeye etkilerini ele alması tahmin ediliyor.

Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin artmasıyla yüzde 5,18'e çıkarak son 1 ayın zirvesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftada yüzde 5,16'da dengelendi. Dolar endeksi 103,4 seviyesinde bulunuyor. Yükselen tahvil faizleri ise altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.



Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattında somut bir çıktı elde edilemezken ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, İran ve İran destekli Husilerin bölgedeki muhtemel saldırı tehditlerine karşı ülkedeki vatandaşlarına "yüksek düzeyde teyakkuzda olma" çağrısında bulundu.



Analistler, bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesinin, yurt dışında Fed Başkanı Warsh'un konuşması ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

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