Akademik cehalet

28 Şubat döneminin tartışmalı YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün kardeşi Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı memleketi Mardin üzerinden hedef alıp midyeci esnafını küçümseyince İzmir ayağa kalktı. Gürüz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi'ne ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak altına; "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" yazdı. AK Partili Bölünmez Çankırı'yı 'Mardinli' kimliği üzerinden aşağılamaya çalışan Gürüz'e, devlet bakanlarından farklı siyasi parti temsilcilerine, iş dünyasından turizm ve sivil toplum kuruluşlarına kadar çok sayıda isimden tepki geldi. Sözde akademisyen Gürüz yaşananlardan sonra paylaşımını silip özür diledi.

'SANCAR'I ÖRNEK GÖSTERDİ'

İzmir Mardinliler Federasyonu Kurucu Başkanı Mehmet Şakin Irmak, "Biz Mardinliyiz ve kimliğimizden hiçbir zaman utanmadık. Evet, midyeciyiz, kendimizle gurur duyuyoruz; aynı zamanda sanayiciyiz, imalatçıyız, her yerdeyiz" dedi. Ege Mardinliler Derneği Yönetim Kurulu da Mardin'in Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı yetiştirdiğini hatırlatarak, "Midye toplayan bir emekçinin onuru da bilim dünyasında çığır açan bir akademisyenin itibarı da aynı saygıyı hak eder. Bu seviyede bir bilim insanının sehven dilediği özrü de kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI'DAN SERT YANIT

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçu çerçevesinde Gürüz hakkında re'sen soruşturma başlattı. Gürüz'ün sözlerine ilk sert yanıt AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi. Bölünmez Çankırı, akademik unvanın insanlara tepeden bakma ve ayrımcılık yapma hakkı vermediğini belirterek, "Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin beşiği Mardin'in evlatlarını ötekileştirmek de, bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da, alın teriyle evine ekmek götüren midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş ve sığ zihniyetinin haddi değildir!" ifadelerini kullandı. Çankırı, Çeşme'yi dünya markası haline getirmek ve turizmi 12 aya yaymak için sektör temsilcileriyle çalıştığını belirterek, "Senin gibi faşizan, ayrımcı ve kibir abidesi kafalar kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacaktır" ifadelerini kullandı.

HAKİM DE MARDİNLİ ÇIKTI

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Gürüz, söz konusu paylaşımını silerek özür açıklaması yayımladı. Çeşme'yi yapılaşmadan koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini öne süren Gürüz, "Maksadı aşan bir paylaşımda bulundum. Tepkiler son derece haklıdır. İzmirliler ve tüm Mardinli kardeşlerimden içtenlikle özür dilerim. Ceyda Bölünmez vekilimi yermek isterken maksadı aştım" ifadelerini kullandı. Ege Mardinliler Derneği Yönetim Kurulu ise "Midye toplayan bir emekçinin onuru da bilim dünyasında çığır açan bir akademisyenin itibarı da aynı saygıyı hak eder" diyerek Gürüz'ün özrünü kabul etmediklerini duyurdu. Öte yandan Gürüz, 'Halkın kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla ifade verdi. Aslen Mardinli olan İzmir 8. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Nuray Ensari tarafından ifadesi alınan Gürüz hakkında karar verildi. Mahkeme, Gürüz'e yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza verme tedbiri uygulama kararı aldı.

BAKANLAR VE AK PARTİ YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Gürüz'e yönelik tepkiler kısa sürede siyasetin üst kademelerine taşındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ayrımcılığı insanlık dışı kibir ve cehaletin yol arkadaşı olarak nitelendirerek, "Hem Mardinli kadınlara hem milletvekilimize hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Mardinlilerin ve emekçilerin hedef alınmasına tepki göstererek, "Mardin'in temiz insanlarına, emeği ve alın teriyle helal lokma kazanan insanlarına düşmanlık ederseniz karşınızda bizi bulursunuz" diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Gürüz'e sert sözlerle yüklendi. İnan, insanları doğdukları toprak ve yaptıkları işle küçümsemenin fikir üretemeyen zihniyetlerin işi olduğunu belirterek, "Mardinlilerin asaleti de senin o tepeden baktığın midyeci esnafının helal alın teri de bu ırkçı ve üstenci zihniyetinden bin kat daha onurludur" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy ise Gürüz'e, "Kadın düşmanı mısın, emek düşmanı mı? Seviyen çukur bile değil" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Gürüz'ün sözlerini ırkçı ve ötekileştirici olarak nitelendirerek, "İzmir'deki Mardinli kardeşlerimizin, Mardinli kadın, erkek ve gençlerimizin tırnağı edemez" ifadelerini kullandı ve yasal sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

MHP VE ALTAY'DAN ELEŞTİRİ

GÜRÜZ'ÜN paylaşımına MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de sessiz kalmadı. Mardinlilere yönelik ifadeleri ötekileştirici olarak değerlendiren Şahin, profesör unvanını taşıyan bir kişinin millete tepeden bakmasını eleştirdi. Bir dönem Altay Kulübü Başkanlığı da yapan Gürüz'e, spor camiasından da tepki geldi. Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Senden daha ne kadar utanacağız!" başlıklı açıklamasında, milletvekilini ve emekçileri aşağılamaya çalışan bu ayrımcı zihniyetin karşısında susmayacaklarını belirtti.

'UNVAN İNSANI BÜYÜTMEZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı memleketi üzerinden hedef alan ve midyeci esnafını küçümseyen Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'e Yeni Parti cephesinden de tepki geldi. Yeni Parti İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Deniz Yücel ve Murat Bakan, Gürüz'ün ifadelerini eleştirdi. Arslan, bir akademisyenin insanları memleketi, kimliği veya mesleği üzerinden küçümsemek yerine fikirleri ve bilimsel birikimiyle tartışması gerektiğini belirterek, "Unvan insanı büyütmez; insan unvanı büyütür" dedi.

VATANDAŞ SESSİZ KALMADI

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya vatandaşlar da sosyal medyadan "Yalnız değilsin, yanındayız" mesajı verdi.

@SAMETAKAN25: 'Bir kadını memleketiyle, etnik kimliğiyle ve alın teriyle geçindiği işle aşağılamaya kalkmak, düpedüz ayrımcılık ve kibir zehirlenmesidir"

@MUNIRDINCEL34: "Doktor olmuş, sözde profesör ama insan olamamış! Aklı yok, fikri var! Yanındayız"

@KANTAMENDILI: "Mardin'in kadınlarına dil uzatmak kimsenin haddi değildir! Sayın Çankırı'ya yönelik ifadeleri şiddetle kınıyorum."

@2234YASAR: "Sayın Vekilimiz ve Mardinli hanımlara dil uzatanı adalete havale ediyoruz. Bu prof müsveddesi görevden alınsın."

@LEVENTBAYRAKTA3: "İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır."

@ALIUMRANEKINCI: "Değil Mardin kadınına, hiçbir kadına küçümseyici laflar kimsenin haddine değildir."

@RATASAYSEN: "Eğitim cehaleti alır, eşşeklik baki kalır. Sayın Vekilimizin yanındayız."

@ABIDINASLAN047: "HADSİZ. Profesör olmuşsun ama adam olamamışsın."

KILIÇDAROĞLU İTTİFAKA KAPIYI ARALADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP'den gelebilecek olası bir ortak yönetim teklifinin, ancak Türkiye'nin beka sorunu yaşaması ve devlet kurumlarında liyakat esasının sağlanması şartıyla değerlendirilebileceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'LİYAKATLİ OLMALI'

KILIÇDAROĞLU kendisine sorulan "AK Parti ve MHP'den 'Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim' şeklinde bir teklif gelmesi durumunda nasıl bir tutum izleyeceği" sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin uluslararası alanda ciddi bir sorunla karşılaşması ve bir beka sorununun ortaya çıkması durumunda bu değerlendirilebilir. O koşullara bağlı. Hangi koşullarda olacak bu? Bu koşullar aynen devam eder, 'Biz de size iki tane bakanlık verelim veya beş tane bakanlık verelim.' Bunun hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Ortak yönetim için öncelikle devlet kurumlarının yeniden işler hale getirilmesi, liyakat ilkesinin sağlanması ve temel kurumsal sorunların çözülmesi gerekir. Ülke bir şekilde halkın tercihlerine göre yönetilir. Ama belli temel kurumların olması lazım ve o kurumların başında siyasetçilerin değil, devlette liyakatli kişilerin olması lazım."