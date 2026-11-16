Haberler Ekonomi EMEKLİYE 35 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! BANKALAR YARIŞA GİRDİ EMEKLİYE 35 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! BANKALAR YARIŞA GİRDİ Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonlarında rekabet kasım ayında hız kazandı. Emekli maaşını başka bankaya taşıyanlara sunulan nakit ödemeler ve ek kampanyalarla toplam promosyon tutarı 35 bin TL'ye kadar yükseldi. 2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılması beklenen zam öncesinde bankaların yeni kampanyalara hazırlanıyor. Peki, hangi şartlarda 35 bin TL promosyon alınabiliyor? Banka değiştirmek isteyen emekliler nelere dikkat etmeli? İşte detaylar... HABER MERKEZİ









Emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet kızıştı, gözler 35 bin TL'ye ulaşan kampanyalara çevrildi. Kasım 2026 itibarıyla bazı bankaların sunduğu nakit promosyonlara fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve müşteri yönlendirme gibi ek avantajlar da eklendi. Böylece toplam kazanım 35 bin TL seviyesine kadar çıktı. Ancak yüksek promosyon rakamına ulaşmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Üstelik 2027 Ocak zammıyla birlikte promosyon tutarlarının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. İşte emeklilerin banka değiştirirken bilmesi gerekenler...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR? ALBARAKA TÜRK: 30 bin liraya varan promosyon ödüyor. Kampanya kapsamında aylığı 10.000 liranın altında olanlara 8.300, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 13.300, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 16.600, 20.000 lira ve üzeri olanlara 20.000 lira promosyon imkanı sunuyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 1.075, toplamda en çok 8.600 lira olmak üzere toplam 9.400 lira ek ödül veriyor.



AKBANK: 30.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödüyor.