2027 yılında uygulanacak asgari ücret için zammı için hesaplamalar gündeme gelmeye devam ediyor. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret zammı için Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken tahmin geldi.

A Haber'de konuşan Karakaş, asgari ücret zammı için yüzde 30 artışa işaret ederek, net ve brüt maaş hesabı yaptı.