2027 yılında uygulanacak asgari ücret için zammı için hesaplamalar gündeme gelmeye devam ediyor. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret zammı için Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken tahmin geldi.
A Haber'de konuşan Karakaş, asgari ücret zammı için yüzde 30 artışa işaret ederek, net ve brüt maaş hesabı yaptı.
ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON TEK BELİRLEYİCİ OLMAYACAK
2027 yılı asgari ücret görüşmelerinde enflasyon verilerinin önemli bir gösterge olacağını ancak ücret artışının doğrudan enflasyona bağlanmadığını belirten Karakaş, hükümetin öncelikleri arasında istihdamın korunması ve işsizliğin önlenmesinin bulunduğunu ifade etti.
İşverenlerin özellikle ihracat konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Karakaş, çalışanların da ücretlerin açlık sınırının altında kalmaması yönündeki beklentisini hatırlattı.
Karakaş, A Haber'deki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Evet. Şimdi 2027'de asgari ücretle ilgili biliyorsunuz asgari ücret doğrudan doğruya enflasyona bağlı değil. Ancak enflasyon verisi önemli bir gösterge. Ekonomik ve sosyal geçim endeksi, ücretlerin durumu, tüm bunlar baz alınıyor. Şimdi hükümetin en önemli endişesi istihdamı korumak ve işsizliğin artmasını önlemek. Böyle bir saik var. İşverenlerin de sızlanmaları var biliyorsunuz ihracat boyutuyla ilgili. İşçi kesimi de haklı olarak 'Açlık sınırının altında olmaz' diyor."
2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN 36 BİN 498 TL HESABI
Aralık ayında yapılacak değerlendirmelere ilişkin tahminini de paylaşan Karakaş, mevcut brüt asgari ücret üzerinden yüzde 30'luk artış hesabı yaptı.
Karakaş, hesaplamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Aralık ayına geldiğimiz zaman bütün yaptığımız analizlere göre asgari ücretin bugün itibarıyla baktığımız zaman brüt 33.000 TL. Bunun 42.939 TL olacağını söyleyebiliriz; brüt, brütten bahsediyorum. Yine hükümet gelir vergisi ve damga vergisi almayacak. Sadece SGK, işsizlik sigortası primini de düşürdüğümüz zaman asgari ücretin 36.498,15 TL yani %30'luk bir artış bekliyoruz."
YÜZDE 30 ZAM SENARYOSUNDA MAAŞ NE KADAR OLACAK?
Karakaş'ın açıkladığı tahmine göre, 33 bin TL olarak kabul edilen mevcut brüt asgari ücretin yüzde 30 artırılmasıyla yeni brüt ücret 42 bin 900 TL seviyesini aşacak. Gelir vergisi ve damga vergisi istisnasının devam ettiği hesaplamada, çalışan kesintileri sonrasında net ücretin 36 bin 498,15 TL olması öngörülüyor.
MASADAKİ 3 SENARYO
Öte yandan asgari ücret zammı için dikkat çeken kulis bilgisi geldi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, TCMB tahminlerinin güncellenmesinin ardından üzerinde durulan 3 senaryoyu açıkladı.
1. SENARYO: YÜZDE 29,5 ZAM
İlk senaryoda, Merkez Bankasının yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Bu oranın asgari ücrete doğrudan yansıtılması halinde çalışanların maaşına yaklaşık 8 bin 282 liralık artış yapılacak. Böylece mevcut 28 bin 75 liralık asgari ücret, 36 bin 357 liraya yükselecek. Bu hesaplama, açıklanan enflasyon tahmininin zam oranı olarak uygulanması ihtimaline dayanıyor.
2. SENARYO: YÜZDE 33,7 ZAM
İkinci senaryoda ise işverene yönelik vergi istisnasında beklenen yüzde 33,7'lik artış oranı üzerinden hesaplama yapılıyor. Bu oranın asgari ücret zammında esas alınması durumunda çalışanların aylık maaşına 9 bin 461 lira eklenecek. Böylece 28 bin 75 lira olan mevcut asgari ücret, 37 bin 536 liraya ulaşacak.
3. SENARYO: YÜZDE 35 ZAM
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun aktardığına göre kulislerde konuşulan en güçlü senaryo 3. senaryo. En yüksek artışın öngörüldüğü senaryoya göre asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması ihtimali değerlendiriliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde çalışanların aylık maaşında 9 bin 826 liralık artış yaşanacak. Böylece yeni asgari ücret 37 bin 901 liraya yükselecek.
ASGARİ ÜCRET 36 BİN LİRAYI GEÇECEK
Üç farklı hesaplamada da asgari ücretin 36 bin liranın üzerine çıkması öngörülüyor. En düşük zam senaryosunda yeni maaş 36 bin 357 lira olurken, en yüksek zam senaryosunda bu tutar 37 bin 901 liraya ulaşıyor.
GÖZLER ARALIK AYINDAKİ KOMİSYON GÖRÜŞMELERİNDE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının başında toplanacağını açıklamıştı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin ardından 2027 yılında uygulanacak net asgari ücret belli olacak.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplam 15 üyeyle görüşmeleri yürütmesi bekleniyor. Komisyonun yeni ücret üzerinde uzlaşmaya varabilmek amacıyla en az dört toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Görüşmelerin ardından nihai kararın 20-25 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Belirlenecek yeni asgari ücret ise 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.