Emekli maaşında yaş ve prim hesabı! 72 yaşındaki emekliye 46 bin TL yolu...

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, prim ödeme gün sayısı ve emeklinin yaşına göre değişen kademeli refah payı üzerinden örnek maaş hesaplamalarını paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın verdiği müjdenin ardından milyonlarca SSK , Bağ-kur ve memur emeklisi Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak zam oranı ve düzenlemeyi merakla bekliyor. 17 milyonluk kesimi kapsayan yeni emekli düzenlemesinde taban maaş artışı, refah payı, prim gününe göre 5 bin ila 10 bin TL seyyanen ödeme ve yaş kriteri öne çıkıyor.

EMEKLİ MAAŞINDA PRİM GÜNÜ VE YAŞ FAKTÖRÜ

Emeklilik sisteminde ödenen prim miktarının aylık üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden Yılmaz, daha fazla prim ödeyenlerin daha yüksek emekli aylığı alması gerektiğine dikkat çekti.

Yılmaz, "Bir sosyal güvenlik sisteminde siz prim yatırırsanız bunun karşılığında emekli maaşı alırsınız. Ne kadar çok yatırırsanız o kadar çok emekli maaşı size geri dönecektir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında yer alan adalet ve hakkaniyet vurgusuna dikkat çeken Yılmaz, prim günü ve yaş kriterlerinin birlikte değerlendirilebileceği örnek bir refah payı modeli anlattı.