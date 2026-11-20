Haberler Ekonomi Kredi kartı borcu olanlara müjde! 60 ay vade ve düşük faizli yapılandırma gündemde Kredi kartı borcu olanlara müjde! 60 ay vade ve düşük faizli yapılandırma gündemde Kredi kartı ve bireysel kredi borçları 7,1 trilyon lirayı aşarken, milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak yeni yapılandırma hazırlığı gündemde. BDDK’nın 48 ila 60 ay vade ve düşük faiz seçenekleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. HABER MERKEZİ









Türkiye'de kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının hızla artması, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir yapılandırma düzenlemesini gündeme taşıdı. Borç yükü altında ezilen vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla ekonomi yönetiminin çalışma yürüttüğü belirtiliyor. BDDK'nın masasında 48 ila 60 ay vade ve daha düşük faiz seçenekleri bulunuyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde borçların daha uzun vadeye yayılarak aylık ödeme yükünün azaltılması hedefleniyor.

VATANDAŞIN BANKALARA BORCU 7 TRİLYON LİRAYI AŞTI BDDK'nın haftalık verilerine göre bireysel kredi kartı borçları 3 trilyon 537 milyar 672 milyon liraya ulaştı. Kredi kartları ve tüketici kredilerinin toplam borç bakiyesi ise 7 trilyon 131 milyar 149 milyon liraya yükseldi. Yalnızca bir haftada kredi kartı borçları 70 milyar 678 milyon lira, toplam borç bakiyesi ise 105 milyar 613 milyon lira arttı.