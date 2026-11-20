Türkiye'de kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının hızla artması, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir yapılandırma düzenlemesini gündeme taşıdı. Borç yükü altında ezilen vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla ekonomi yönetiminin çalışma yürüttüğü belirtiliyor. BDDK'nın masasında 48 ila 60 ay vade ve daha düşük faiz seçenekleri bulunuyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde borçların daha uzun vadeye yayılarak aylık ödeme yükünün azaltılması hedefleniyor.
VATANDAŞIN BANKALARA BORCU 7 TRİLYON LİRAYI AŞTI
BDDK'nın haftalık verilerine göre bireysel kredi kartı borçları 3 trilyon 537 milyar 672 milyon liraya ulaştı. Kredi kartları ve tüketici kredilerinin toplam borç bakiyesi ise 7 trilyon 131 milyar 149 milyon liraya yükseldi. Yalnızca bir haftada kredi kartı borçları 70 milyar 678 milyon lira, toplam borç bakiyesi ise 105 milyar 613 milyon lira arttı.
YASAL TAKİBE DÜŞENLERİN SAYISI ARTIYOR
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre Eylül 2026'da kredi kartı borçları nedeniyle 190 bin 399, bireysel kredi borçları nedeniyle ise 153 bin 292 kişi yasal takibe alındı. Her iki kategoride de geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedildi. Bankacılık sektöründeki takipteki alacakların büyüklüğü ise 1 trilyon lirayı aştı.
YAPILANDIRMA EKONOMİ YÖNETİMİNİN GÜNDEMİNDE
Artan borç yükü, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesinde ele alındı. Toplantıda bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Muhalefet partileri de TBMM'ye sundukları kanun teklifleriyle icra takibindeki borçların faiz ve ek masraflardan arındırılarak anapara üzerinden taksitlendirilmesini gündeme getirdi.
48 İLA 60 AY VADE VE DÜŞÜK FAİZ SEÇENEĞİ
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre BDDK, ödenmemiş kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için çalışma yürütüyor. Masadaki seçenekler arasında borçların 48 ila 60 ay vadeyle taksitlendirilmesi bulunuyor. Yılın başında uygulanan önceki yapılandırmada yüzde 3,11 faiz ve azami 48 ay vade uygulanmıştı. Yeni düzenlemede ise daha düşük faiz oranları ve 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri değerlendiriliyor.