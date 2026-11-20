Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL, dağıtılması beklenen toplam ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. 9 Kasım'da satışa sunulan yılbaşı biletleri, çeyrek 250 TL, yarım 500 TL ve tam 1.000 TL'den satışa sunuluyor. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olması da vatandaşların ilgisini artıran etkenler arasında yer aldı.

'BİLETLERİN ERKEN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, Yılbaşı Özel Çekilişi'nin diğer çekilişlerden farklı olduğunu vurgulayarak, "Yılbaşı özel çekilişleri zaten adı üzerinde, özel bir çekiliş. Yıl içindeki çekilişlere hiçbir zaman benzemez. Onun için de herkesin bir heyecanı var, herkes hayal kurar. 1 milyar gibi bir ikramiye üzerinden biz bu ikramiyeye talihli olacağız diye düşünüyorlar. Çekilişe bayağı bir zaman var ama oyunseverler bayilerimize soruyorlar 'İkramiye ne kadar, bilet biter mi?' diye. Biz de biter diyoruz, bir an önce biletinizi alın" dedi.

Yazıcı, bu yıl da büyük ikramiyenin dağıtım garantili olmasının vatandaşın biletlere olan ilgisini artırdığını belirterek, bir gelenek olarak yılbaşı gecesi ailelerin çekilişi takip ettiğini, biletlerini kontrol ederek ikramiye heyecanını yaşadığını söyledi.

'BÜYÜK İKRAMİYEMİZ 1 MİLYAR TL'

Ankara Umum Şans Oyunları Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Murat Aygül, bu yıl bilet satışlarına yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bu sene ikramiyemiz 1 milyar TL. Yoğun bir ilgi var.1 milyar gibi büyük bir ikramiyenin olması herkesi cezbediyor. Herkes bilet almak için son günlerde kuyruğa girecek ama biletlerin erken biteceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aygül, vatandaşların büyük ikramiye hayali kurduğunu ifade ederek, "Bütün ailelerin bir umudu, hayali var. Hayallerini gerçekleştirmek için 1 milyarlık ikramiyeye yoğun bir rağbet var. Biletlerin erken biteceğini tahmin ediyorum. Erken alın diyorum" diye konuştu.

Büyük ikramiyenin satılan biletlere eşit şekilde dağıtılacağını hatırlatan Aygül, "Dağıtım garantisinin olması aslında çok büyük bir şans. Tam bilete çıkarsa tabii ki 1 milyarın kazananı tam bilet sahibi olacak. Eğer yarım bilete çıkarsa ve biletlerin biri satılıp diğeri satılmamışsa ikramiyenin tamamını satılmış olan bilet sahibi alacak" dedi.

'TEZGAHLARIMIZI SÜSLEDİK'

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, bu yıl tam bilete yönelik talebin arttığını belirterek, "Büyük ikramiyenin 1 milyar lira olduğu yerde, ikinci büyük ikramiye de 100 milyon lira. Bu, bayilerimize gösterilen ilgiyi artırdı. İşlerimiz şu anda çok güzel gidiyor. Yoğun bir talep var. Biz de biletlerin kalmayacağını düşünüyoruz. Tam bilete olan ilgi çok arttı. Bu sene ciddi bir şekilde tam bilete talep var" ifadelerini kullandı.

Çobanoğlu, dağıtım garantisinin satışlara olumlu yansıdığını ifade ederek, "İşlerimizdeki artışın sebebi dağıtım garantisi. Muhakkak büyük ikramiye veriliyor. Bu da bizim işlerimizi olumlu yönde etkiliyor. Bizler bayiler olarak tezgâhlarımızı süsledik. Müşterimizi bekliyoruz. Gösterilen ilgiden, ziyaretlerden memnunuz. Diyoruz ki 'çıkmaz' demeyin, şansınızı deneyin. Millİ Piyango, her yıl her evin olmazsa olmazı bir umut kapısı. İnsanlar bu biletleri alıp son gün televizyonun karşısına geçip o çekilişi dört gözle bekliyorlar. Biz de bunlara ortak olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

'BİLETLERİ ERKENDEN AYIRSINLAR'

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak ise 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin yanında dağıtılması beklenen ikramiyeleri vurgulayarak, "İki kişiye 100 milyon, 10 kişiye 10 milyon, 20 kişiye de 2,5 milyon ikramiye dağıtılacak, büyük ikramiyenin haricinde. Taleplerden memnunuz. Hatta bizi diğer illerden arayıp bilet isteyenler var. Vatandaşlarımız son güne kalmasınlar, erkenden biletleri ayırsınlar" dedi.

'46 YILDIR BU KADAR GÜZEL SATIŞ GÖRMEDİM'

Mersin Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Veli Kaygusuz da satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Ben 46 yıldan beri bu işi yapıyorum. Şimdiye kadar bu seneki kadar güzel satışlar olmamıştı. İnşallah bu böyle devam eder. Milli Piyango denilince yılbaşı her zaman özel gündür. İnşallah bir ihtiyacı olana çıkar, şimdiden o çıkacak kişiye hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 gecesi televizyonda canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçları ise Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak.