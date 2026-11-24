Peş peşe gelen benzin ve motorin indirimlerinin ardından 24 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Bugün akaryakıtta yeni bir zam veya indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son pompa fiyatları haberimizde…
AKARYAKITA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
Motorinin litre fiyatına 20 Kasım'da 6,50 TL, benzinin litre fiyatına ise 21 Kasım'da 2,90 TL indirim yapıldı. Son indirimlerin ardından benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanmadı.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 68,40 TL
Motorin: 88,90 TL
LPG: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 68,20 TL
Motorin: 88,70 TL
LPG: 50,10 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 69,40 TL
Motorin: 90,00 TL
LPG: 50,79 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 69,60 TL
Motorin: 90,20 TL
LPG: 50,70 TL
Akaryakıtın litre fiyatı ilçelere, dağıtım şirketlerine ve satış istasyonlarına göre farklılık gösterebiliyor.