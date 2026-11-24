KÜRESEL piyasalardaki satış dalgasının etkisiyle Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin TL'nin altını test edip haftayı yaklaşık 6 bin 40 TL seviyesinde tamamlarken, ons altın da 3 bin 500 dolar civarına kadar geri çekildi. Piyasalardaki sert düşüşü değerlendiren finans analisti İslam Memiş, ons altında 3 bin 880 dolar desteğinin kırılmasıyla kısa vadede baskının sürebileceğini belirtirken; mevcut seviyeleri uzun vadeli yatırımcılar, düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için önemli bir alım fırsatı olarak nitelendirdi.

YATIRIMCILARA TAVSİYELER

KISA vadede satış baskısının devam edebileceğine işaret eden İslam Memiş, orta ve uzun vadede ise toparlanma beklediğini belirterek yatırımcılara şu önerilerde bulundu; "Sert düşüş dönemlerinde acele karar verilmemesi gerektiğini savunan Memiş, kısa vadeli hareketlerin yanıltıcı olabileceğini ve panik satışlarının zararları büyütebileceğini ifade etti. Ons altında 3 bin 880 doların altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak gördüğünü söyleyen Memiş, düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini belirterek özellikle düğün yapacaklar ile altın borcu bulunanların bu geri çekilmeyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Memiş, 2027 yılına ilişkin beklentilerinde tek yönlü bir yükseliş yerine çeyrek dönemler halinde dalgalı bir seyir öngördüğünü şöyle açıkladı; "Birinci çeyrekte yukarı yönlü hareket, ikinci çeyrekte geri çekilme, üçüncü çeyrekte yeniden yükseliş son çeyrekte de tekrar düşüş senaryosu gündemde."