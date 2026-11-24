MERKEZ Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Tüm adımlarımızın amacı, fiyat istikrarını desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek" dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Karahan, yaşanan çeşitli şoklara rağmen Türk lirasına talebin istikrarlı olarak devam etmesinin, uygulanan politikalara güveni yansıttığına dikkati çekerek, "Temel önceliğimiz, dezenflasyon sürecinin devamını güvence altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak" dedi.