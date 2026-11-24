Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın üyeleriyle gerçekleştirdiği istişare toplantılarında, küçük işletmeleri finansal olarak zorlayan yüksek POS komisyonları en önemli sorun olarak öne çıktı. Oda Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, esnafın banka kesintileri nedeniyle ciddi gelir kaybına uğradığını belirtti. Küçük işletmelerin bu finansal yükten kurtarılması gerektiğini vurgulayan Çulhaoğlu, sorunun çözümü için kapsamlı bir adım atılması gerektiğine dikkat çekti.

POZİTİF AYRIMCILIK TALEBİ

POS komisyonlarına karşı kamu destekli bir finansal model geliştirilmesini isteyen Çulhaoğlu, şöyle konuştu; "Halkbank aracılığıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri üzerinden nasıl düşük faizli, uzun vadeli finansman sağlanıyorsa kartlı ödeme sistemlerinde de pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Küçük işletmelerin sermayesini koruyacak, nakit akışını rahatlatacak, komisyonsuz veya sembolik komisyonlu bir POS sistemi kurulsun. Esnafımızın kazancı banka kesintilerinde erimesin, alın terinin bereketi kendi kasasında kalsın." Taksici esnaf Fehmi Haraçoğlu, "Muhtarlık hizmetlerinden sağlığa, trafik cezalarından vergi tahsilatına kadar devletin bütün hizmetleri dijitalleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı neden kendi POS sistemini kurmasın? Cihazları doğrudan işletmelere versin, komisyon almasın. Böylece hem kayıtlı ekonomi güçlensin hem vergi denetimi kolaylaşsın. Küçük işletmelerin kazancı banka komisyonlarına gitmesin. Teknolojinin nimetlerinden devlet de esnaf da yararlansın" değerlendirmesinde bulundu.

İŞLETMECİLER DERTLİ

MANDIRA işletmecisi Hüseyin Alakoç, "Müşterimizin hesabından anında çekilen para, bizim hesabımıza günler sonra yatırılıyor. Bankaların paramızı bekletmesi nakit akışımızı bozuyor, işletme sermayemizi daraltıyor" diye konuştu. Tekel bayii işletmecisi Mevlüt Dağdelen, "Özel bankalar iliğimizi kemiğimizi kuruttu. Yüksek komisyon ayrı, paramızın hesabımıza geç yatırılması ayrı bir dert. Başkanımız Cezmi Çulhaoğlu'ndan talebimiz, hepimizi bir araya getirerek en düşük komisyonu uygulayan, paramızı en hızlı şekilde hesabımıza aktaran bankayla toplu anlaşma yapmasıdır. Biz çalışalım, biz yorulalım, bütün riskleri biz üstlenelim, başkaları kazansın. Bu hakça bir düzen değildir" dedi.