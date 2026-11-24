Yüzde 10 civarında SSK Bağ-Kur emeklisi artışı ile yüzde 8 civarındaki memur ve memur emeklisi artışı kesinleşirken bunun üzerine 15-20 puanlık refah payı bekleniyor. Ayrıca düşük maaşlardan başlayarak bir seyyanen ödeme de söz konusu. Taban maaşın 30-35 bin TL bandına çıkartılması da söz konusu. Bütün bu artışlarla ilgili çalışmalar devam ederken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da önümüzdeki hafta toplanacak. Komisyon 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Milyonlarca işçinin de gözü bu komisyonda olacak. Arılık ayı boyunca devam edecek görüşmeler sonunda yeni ücret ortaya çıkacak. Yapılacak artış asgari ücretlileri doğrudan etkilerken, diğer özel sektör çalışanlarının zam oranları için de referans olacak.

NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücret belirlenirken dikkate alınan en önemli gösterge enflasyon oluyor. Bu yıl da aynı yolun izlenerek hem gerçekleşen hem beklenen enflasyon verileri ışığında bir karar verilmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların geliri yaklaşık 7 bin 973 lira artarak 36 bin 48 lira 94 kuruşa çıkacak. Asgari ücretin brütü de 42 bin 410 lira 52 kuruşa ulaşırken, işverene maliyeti de (indirimsiz) 40 bin 874 liradan 52 bin 483 liraya yükselecek. Asgari ücrete Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde güncellediği yüzde 29.5'lik 2026 enflasyon tahmini yansıtılırsa, en düşük maaş net 35 bin 357 lira 77 kuruşa, brüt 42 bin 773 lira 85 kuruşa yükselecek.