2026 Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %17,76, memur ve memur emeklilerinin ise %13,52 oranında zam aldığını hatırlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, Ocak 2027 beklentilerini şu verilerle açıkladı:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Kesinleşen 4 aylık enflasyon verisine göre %8,29 oranındaki zam garantilendi. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının eklenmesiyle 6 aylık zam oranının %10 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplamasıyla 4 aylık zam oranı %6,7 olarak netleşti. Yıl sonu itibarıyla bu oranın %8 bandına yükselmesi öngörülüyor.
EMEKLİYE MÜJDE: YAŞ VE PRİM GÜNÜNE GÖRE ADALETLİ REFAH PAYI FORMÜLÜ
Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan "Tüm emeklilerimizi adalet ve hakkaniyet doğrultusunda alım güçlerini koruyacak şekilde destekleyeceğiz" açıklamasının ardından gözler Meclis'e gelecek kanun teklifine çevrildi. Enflasyon zammına ek olarak tüm emeklilere %10'luk bir taban refah payı verilmesinin planlandığını açıklayan Emre Gülşen, bu oranın kişilerin yaş ve prim ödeme gün sayılarına göre kademeli olarak değişeceğini söyledi.
Aralık ayında TBMM gündemine gelmesi beklenen yasa teklifindeki katsayı senaryosunu anlatan Gülşen, yaş ve prim günü kriterlerini şöyle detaylandırdı:
"Uygulanması planlanan senaryoda %10'luk bir taban oran belirleniyor. Ancak bu oran emeklinin yaşına ve prim gün sayısına göre %5 ile %15 arasında farklılık gösterecek. Adalet meclisinde prim ödeyen ile yaş kriterini dolduran emeklilere ek puan verilecek."
REFAH PAYI KATSAYI HESAPLAMA KRİTERLERİ
Gülşen'in paylaştığı taslak modele göre refah payı artış ve azalış kriterleri şu esasa dayanıyor: Erkek Sigortalılar İçin Baz Kriter: 60 Yaş ve 7.000 Prim Günü.
60 yaşın üzerindeki her bir yaş için refah payı +0,5 puan artacak; 60 yaşın altındaki her bir yaş için -0,5 puan düşecek.
7.000 günün üzerindeki her 500 fazla prim günü için refah payı +0,5 puan artacak; 7.000 günden az olan her 500 eksik prim günü için -0,5 puan azalacak.
Kadın Sigortalılar İçin Baz Kriter: 58 Yaş dan 7.000 Prim Günü.
Yaş ve prim günü yüksek olan kadın sigortalılarda toplam refah payı artışı %15 seviyesine kadar ulaşabilecek.
Formülün pratik uygulamasını bir örnekle açıklayan Emre Gülşen, "Örneğin 9.000 prim günü olan ve 63 yaşın üzerinde bulunan bir kadın emeklimiz, kademeli katsayı artışıyla birlikte enflasyon zammına ek olarak %15 oranında refah payı artışı almış olacak" dedi.
SON SÖZ MECLİS'TE: NİHAİ RAKAMLAR ARALIK AYINDA BELLİ OLACAK
Sürecin yasal boyutuna işaret eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, taslak çalışmanın Meclis görüşmelerinde nihai şeklini alacağını vurguladı. Kanun teklifinin Aralık ayında TBMM'ye sunulacağını belirten Gülşen, sözlerini şöyle tamamladı:
"Tabii bu oranlar bir taslak senaryodur. Meclis'e gelecek kanun teklifinde %10'luk refah payı tabanı %15 veya %20 olarak da belirlenebilir. Tüm net rakamları Aralık ayında Meclis'te görmüş olacağız."