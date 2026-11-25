Haberler Ekonomi Ocak 2027 emekli maaşı zammı şekilleniyor: 6 aylık enflasyon verisi belirleyici olacak Ocak 2027 emekli maaşı zammı şekilleniyor: 6 aylık enflasyon verisi belirleyici olacak Milyonlarca emeklinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranlarına ilişkin hesaplamalar gündemdeki yerini koruyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, emeklilerin 6 aylık enflasyon verisi doğrultusunda alacağı maaş artışına yönelik değerlendirmelerde bulundu. SABAH









2026 Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %17,76, memur ve memur emeklilerinin ise %13,52 oranında zam aldığını hatırlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, Ocak 2027 beklentilerini şu verilerle açıkladı:



SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Kesinleşen 4 aylık enflasyon verisine göre %8,29 oranındaki zam garantilendi. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının eklenmesiyle 6 aylık zam oranının %10 seviyesine ulaşması bekleniyor.



Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplamasıyla 4 aylık zam oranı %6,7 olarak netleşti. Yıl sonu itibarıyla bu oranın %8 bandına yükselmesi öngörülüyor.

EMEKLİYE MÜJDE: YAŞ VE PRİM GÜNÜNE GÖRE ADALETLİ REFAH PAYI FORMÜLÜ

Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan "Tüm emeklilerimizi adalet ve hakkaniyet doğrultusunda alım güçlerini koruyacak şekilde destekleyeceğiz" açıklamasının ardından gözler Meclis'e gelecek kanun teklifine çevrildi. Enflasyon zammına ek olarak tüm emeklilere %10'luk bir taban refah payı verilmesinin planlandığını açıklayan Emre Gülşen, bu oranın kişilerin yaş ve prim ödeme gün sayılarına göre kademeli olarak değişeceğini söyledi.

Aralık ayında TBMM gündemine gelmesi beklenen yasa teklifindeki katsayı senaryosunu anlatan Gülşen, yaş ve prim günü kriterlerini şöyle detaylandırdı:



"Uygulanması planlanan senaryoda %10'luk bir taban oran belirleniyor. Ancak bu oran emeklinin yaşına ve prim gün sayısına göre %5 ile %15 arasında farklılık gösterecek. Adalet meclisinde prim ödeyen ile yaş kriterini dolduran emeklilere ek puan verilecek."