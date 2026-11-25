'KONUTTA 11- 20 METREKÜPTE BİRİM FİYAT 70 LİRA'

Mevcut tarifede konut aboneleri için ilk 6 metreküpte 25 lira olan su ve atık su birim bedeli, yeni düzenlemeyle ilk 10 metreküp için 22 liraya düşürüldü. Böylece 0-10 metreküplük tüketim bölümünde yaklaşık yüzde 63 oranında indirim sağlandı. İndirimli tüketim sınırının genişletilmesiyle birlikte 1 milyon 264 bin 925 konut abonesinin yeni tarifeden yararlanacağı bildirildi. Konut abonelerinde 11-20 metreküp tüketim kademesindeki 99,83 liralık birim fiyatı 70 liraya düşürüldü. Böylece bu tüketim aralığında yaklaşık yüzde 30 indirim sağlandı. 21-40 metreküp tüketim kademesinde ise 145 lira olan birim fiyatı 140 liraya indirildi. Yeni tarife teklifi yalnızca konut abonelerini değil, işyerlerini de kapsadı. İşyeri abonelerinde ilk 10 metreküp için 143,6 lira olan bedel yüzde 70 indirim ile 44 liraya düşürüldü. 11-20 metreküp tüketim kademesinde 199,65 liralık birim fiyatın 140 liraya indirilmesiyle yaklaşık yüzde 30 indirim sağlandı. 21-40 metreküp tüketim aralığında ise 290 liralık birim fiyatın 280 liraya düşürüldü. Böylece İzmir, 30 Büyükşehir belediyesi içinde en ucuz suyu kullanacak şehir oldu.