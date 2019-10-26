‘Ev almanın tam zamanı’

Markalı konut fiyat endeksi bugünlerde maliyet enflasyonunun altında kaldı. Konut kredi faizlerine gelen indirimin ev almak için uygun bir ortam oluşturduğunu söyleyen Ayhan Gültekin İnşaat Satış ve Pazarlama Müdürü Süleyman Arslanboğa, yatırımcılara hızlı karar vermelerini tavsiye etti

Ayhan Gültekin İnşaat Satış ve Pazarlama Müdürü Süleyman Arslanboğa, devlet bankalarının konut kredilerinde yaptığı indirimlerin konut almak isteyenlere fırsat sunarken üretici maliyetlerinin de mevcut enflasyona yansımadığını belirterek, ev almak için çok uygun bir zaman dilimi içinde bulunduğumuzu söyledi. Arslanboğa, inşaat maliyetlerinin satış fiyatlarının üzerinde olduğu vurgularken, "İnşaat şirketleri önümüzdeki dönem için zam yapma mecburiyeti içinde. Değişen bu oranlar henüz gayrimenkul fiyatlarına yansımamışken, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen herkesin kararını hızlı vermesini tavsiye ederim" dedi. Ayhan Gültekin İnşaat'ın Egekent 2'de yapım aşamasında bir, hemen teslim üç projesiyle İzmirlilere karlı bir yatırım fırsatı sunduğunu kaydeden Süleyman Arslanboğa, aynı bölgede kısa süre içinde bir projenin daha ön satışına başlayacaklarını açıkladı.



YATIRIM DEĞERİ YÜKSEK



Arslanboğa, "Bu bölgedeki ilk en geniş ve en kaliteli projeleri başlatan bir firma olarak beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık ve bölgenin gelişmesinde önemli rol oynadık. Bu ilgi ve müşterilerimizden gelen talepler sonrasında yine Egekent 2'de yaşam alanları üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Egekent 2 bölgesinin son 3 yıl içerisinde ciddi anlamda değer kazanan bir bölge olduğuna dikkat çeken Arslanboğa, "Bunun birçok nedeni var. Öncelikle bölgenin yatırım açısından değeri yüksek. Örneğin, üç yıl önce prime doymuş bölgelerden alınan bir gayrimenkulün ikinci el satış fiyatların da çok hızlı bir artış görünmezken, Egekent 2 bölgesinden alınan gayrimenkullerin ikinci el satışları yatırımcısına yüzde 70 oranında kazanç sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.