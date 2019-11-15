Emlak vergisi için son tarih 2 Aralık

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2019 yılı ikinci taksit ödemesi 2 Aralık'ta sona erecek. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisinin arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bir vergi olduğunu belirtti

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2019 yılı ikinci taksit ödemesi 2 Aralık'ta sona erecek. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisinin arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bir vergi olduğunu belirterek, "Ülkemizde emlak vergisi tespitleri gerçeği maalesef yansıtmıyor. Burada değer haritaları üzerinden kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var" dedi. Özelmacıklı, "Şerefiye farklı, yapının iskanlı olması gibi birçok kriter dikkate alınacak şekilde düzenlemeler yapılmalı. Tapu daireleri ile belediyeler arasında entegrasyon sağlanmalı" dedi.



YÜZDE 100 ARTIRIMLI



Emlak vergisinin tapu harçlarından veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından emsal kiralardan tapu harçlarına kadar birçok kalemi etkilediğine dikkat çeken Özelmacıklı, "Emlak vergisi büyükşehirlerde ise yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi ise arsasının veya arsa payının vergisinden de az olamıyor. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanıyor" dedi.