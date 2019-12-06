Dönüşüm projelerinde tapu harcı ödenmiyor

Kentsel Dönüşüm Yasası'nda yapılan değişiklikle, kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen projelerin satışı sırasında ödenen tapu alım-satım harcı ödeme zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik, belediyelere ödenen harç ve ücretlere de muafiyet getiriyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen ev, ofis gibi yapılar için, müteahhit ve yatırımcıların tapu alım satım harcı, noter harcı ve diğer vergileri ödedikten sonra konuyu mahkemeye taşıyarak bu bedelleri geri almayı başardıklarını belirten Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, "Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikte dava açılmasına gerek kalmaksızın birtakım muafiyetler açıkça belirtildi. Yeni düzenlemeyle riskli yapı veya riskli alan şerhi konulan taşınmazlar için bu şerh tarihinden sonraki ilk satışlarda, tapu alım satım harcını ödemeyecek" dedi.

Yapılan değişiklikle her türlü tapu harcı, noter harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlar, veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, kullanılacak kredilerden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisinin muafiyet kazandığını vurgulayan Aslan, "Bu düzenleme ile hem kentsel dönüşüme destek sağlanması, hem de alıcıların öncelikli tercihlerinin kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen projeye yönelmeleri amaçlanmıştır" diye konuştu.

YAVUZ KARAMAN