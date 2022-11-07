TOKİ’de kura heyecanı başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün başlayarak, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını açıkladı. İlk kuralar bugün Şırnak ve Ardahan'da çekilecek. Kuralar, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak.



10 GÜNDE 12 İLDE KURA ÇEKİLECEK

■ 7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

■ 8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

■ 9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

■ 10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

■ 10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

■ 11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

■ 13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

■ 15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

■ 16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut