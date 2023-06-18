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Haberler Emlak Yeni dönem başlıyor! Kiracı - ev sahibi; herkesi ilgilendiriyor

Yeni dönem başlıyor! Kiracı - ev sahibi; herkesi ilgilendiriyor

Kiralardaki fahiş artışın engellenebilmesi için yüzde 25'lik artış sınırı getirildi. Ancak kira fiyatlarındaki artış sürerken pek çok mülk sahibi de evini kiraya vermekten vazgeçiyor. Bu durum ise özellikle büyükşehirlerde 'hayalet ev' sayısının artmasına yol açıyor. Bu nedenle ülke genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira konusunda yapılacak yeni düzenlemeyi bekliyor.

18.06.2023, 10:39

Yeni dönem başlıyor! Kiracı - ev sahibi; herkesi ilgilendiriyor

Geçen yıl kiralarda yaşanan fahiş artışlar nedeniyle kira artış oranına sınırlama getirilmişti. Yapılan düzenlemeyle "11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak" denildi. Yasanın getirdiği yüzde 25 zam sınırının dolmasına sayılı günler kaldı. Şimdi gözler alınacak yeni kararlarda.

HAPİS CEZASI YOLDA

Hürriyet'te yer alan habere göre; hükümet yetkilileri son haftalarda yaptıkları açıklamalarda kira artış sınırında sürenin uzatılacağını söyledi. Ancak düzenleme yasalaşmadığı için uygulama için yeni tarih ve zam oranı henüz netleşmedi. Ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahiplerinin 1-3 yıl hapisle yargılanması da bekleniyor. Yeni düzenleme ile merak edilen bir başka konu da ev sahiplerinin durumu. Özellikle kira geliri ile geçinen, ya da evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar sınırlama nedeniyle mağdur olduklarını, her iki tarafın korunması gerektiğini belirtiyor.

Kiracı ve mülk sahipleri için arabuluculuk sistemi de yakında devreye girecek. Son yıllarda hızla artan Kira bedelleri ev sahibi-kiracı ilişkilerinde büyük sorunlara yol açtı. Zam konusunda anlaşamayanlar, tahliye isteyenler mahkemenin yolunu tuttu. Yığılan taleplerle dava yükü artarken, sonuç için öngörülen süreler 3 yıla ulaştı. İşte bu sorunun çözümü için yapılan arabuluculuk düzenlemesi 1 Eylül'de devreye girecek. Bu tarih itibarıyla bir mal sahibi veya kiracı, dava açmak istediğinde arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açamayacak. Arabulucu ile tarafların anlaşamaması halinde dava yoluna gidilecek.

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