Konuta ilgi artarak sürüyor

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan gelişmelerden bahsederek, sektörde bundan sonra "yeni" kelimesinin daha da öne çıkacağını söyledi.

Türkiye ekonomisinin dinamosunun ve lokomotifinin gayrimenkul sektörü olduğunu vurgulayan Çekici, GYODER olarak 2025'ten itibaren "yeni" başlığı altında sektörün tüm dinamiklerini yeniden ele alacaklarını anlattı.

Çekici, "Teknolojinin gayrimenkul sektörüne dokunuşu çok önemli boyutta başlamalı ve ilerlemeli. Tüm dünyada çok önemli projeler geliştiren böyle bir sektör teknolojinin gerisinde kalamaz. Yapay zeka ve ilgili tüm teknolojik başlıkların, sektörümüze acil koduyla girmesi gerekiyor ve bununla ilgili çalışma başlattık. İşe yapay zekayı eğitmekle başladık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"SATIŞ ADETLERİ GEÇEN YILIN ÜZERİNE ÇIKACAK"

GYODER Başkanı Çekici, gayrimenkul sektörünün ekonomi açısından öneminden bahsederek, Türkiye'de konut talebinin her zaman yüksek olduğunu söyledi.

Sektörün yıl sonu beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan Çekici, şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Yıl sonu satışlar geçen yılın (1 milyon 226 bin adet) altında kalmayacak, üstüne de çıkacaktır. Geçen sene deprem baz etkisi vardı, satışların bu sene daha iyi olacağını düşüyoruz. Proje satışlarının artmasını istiyoruz, bunun için de faiz ibresinin aşağı dönmesi lazım. Günü kurtaran müdahalelerin değil, bir konut politikası, gayrimenkul ekosisteminin oluşması için kamu-STK-akademi birleşmemiz, bir masada bir araya gelmemiz gerek. Ortak akılla yeni yola yürümemiz gerek, bu tür iniş-çıkışlar sektörümüzü çok zor durumda bırakıyor. Günü birlik çözümlerle bir yere kadar götürebiliriz, günlük satışların iyi olması bizi mutlu etmiyor satışların sürdürülebilir olması gerek."