Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı! 81 ilde başlıyor

Konuta talep var ama almak kolay değil. Yüksek kredi faizi ve yüklü peşinat şartı birçok hanenin konuta ulaşımını zorlaştırırken, yatırım amaçlı alımları da engelliyor. Yaşanan sorunu ve ihtiyacı gören Emlak Konut, konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kampanya başlatıyor. Orta ve orta üstü gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanyanın en dikkat çeken özelliği 'peşinatsız' alım fırsatı sunması olacak. Dileyen alıcılar düşük peşinatlı seçenekleri de değerlendirecekler.

Konut alım kararında en önemli faktörlerden biri olan faiz için de alıcıyı rahatlatan önemli bir adım atılacak. Şu anda bankalarda en düşük konut kredi faizi yüzde 2.79 olarak uygulanırken, kampanyada bu oran yüzde 1.5 seviyelerine kadar düşecek.

-Kampanya, hem Emlak Konut'un kendi projelerinde hem de özel sektörle geliştirdiği gelir paylaşım modelli projelerde geçerli olacak. Emlak Konut'un İstanbul'un yanında Ankara, Denizli, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de de projeleri bulunuyor. Özel sektör projeleriyle birlikte binlerce konutun uygun şartlarda satışa sunulması bekleniyor.

SEKTÖR HAREKETLENECEK

Kampanyayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı duyuracağını açıklayan Bakan Kurum, "Sektörün hareketliliğini artıracak kampanyayı Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkânlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkânı olarak sunuyoruz. Yarın (bugün) başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut'umuz duyuracak" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Emlak Konut Genel Müdür Yasir Yılmaz da kampanyanın sinyalini vermiş, "Hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıran hem de yatırımcıları heyecanlandıran kampanyalarla sektördeki hareketliliği desteklemeye devam edeceğiz" demişti. Yılmaz, kampanyanın tüm detaylarını bugün açıklayacak.

81 İLE SOSYAL KONUT DA YOLDA

Her geçen gün gerileyen ev sahipliği oranını artırmak isteyen kamu, dar gelirliler için de sosyal konut projelerine ağırlık verecek. Geçtiğimiz iki yılda deprem konutlarına odaklanan bakanlık, bu konutların tesliminden sonra sosyal konut projelerini hızlandıracak. Yılın ikinci yarısında başlaması beklenen sosyal konut seferberliği 81 ili kapsayacak. İlk defa ev sahibi olacak kesimin faydalanacağı kampanyada, uygun fiyat ve 20 yıl vadeyle ödeme imkânı sunulacak.

-Projelerde evlenecek gençlere ve kiracı olan depremzedelere öncelik verilmesi planlanıyor. Bakan Kurum, yeni sosyal konut kampanyası ile ilgili, "İhtiyaç duyduğumuz araziler için 81 ilimize genelge gönderdik. Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız" dedi.

-KONUT FİYAT ARTIŞINA ÖNLEM, ARSA MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK HAMLE

Bakan Kurum, dün Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı açıklamada sosyal konut ve Emlak Konut kampanyası dışında bir müjde daha verdi. Konut fiyatlarının yükselmesinde ana etken olan arsa maliyetini düşürecek yeni adımların atılacağını belirten Kurum, "Arsa maliyetini düşürecek konut fiyatını da arttırmayacak bir düzenlemeyi, kapsamlı bir çalışmayı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz, TOKİ Başkanlığımız, Bakan Yardımcılığımız yürütecek. Hazine ve atıl arazileri düşük arsa maliyetleriyle piyasaya sunarak konut fiyatını da sabitleyeceğimiz bir çalışmayı sektörümüze çok kısa zamanda sunacağız" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak konut fiyatlarını düzenlemeye yönelik 3 önemli çalışma içinde olduklarını söyledi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunca (İMKON) düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Bakan Kurum 81 ilde sosyal konut hazırlığı yapan TOKİ'nin ardından Emlak Konut'un da orta gelirlilere dönük kampanya yapacağını duyurdu. Kampanya, Emlak Konut yönetiminin bugün düzenleyeceği basın toplantısında başlatılacak. Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre kampanyada 'peşinatsız' seçenek de olacak.

20'Yİ AŞKIN PROJE

Bakan Kurum "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz" dedi. Alınan bilgiye göre Emlak Konut'un kampanyası 20'yi aşkın projeyi kapsayacak. Mevcut bazı projeler de kampanyaya dahil olacak. Kampanyada il sayısı daha sonra netleşecek.

MALİYETİ DÜŞÜK ARSA

Kurum ayrıca, atıl arazilerin tahsis edilmesiyle arsa maliyetlerinin düşürülüp konut yapımını artırmaya yönelik yeni bir çalışmanın hazırlıklarına başladıklarını da açıkladı. Kurum "Kapsamlı bir çalışmayı Milli Emlak, TOKİ ve Bakan Yardımcılığımız yürütecek. Hazine ve atıl arazileri düşük arsa maliyetleriyle piyasaya sunarak konut fiyatını da sabitleyeceğimiz bir çalışmayı sektörümüze çok kısa zamanda sunacağız" dedi.

KONUTTA YILLIK REEL DÜŞÜŞ % 7

Merkez Bankası verilerine göre ocak ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4.7 oranında arttı. Konut fiyatlarında aylık olarak Eylül 2023'ten bu yana en hızlı yükseliş yaşandı. konut fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31.9 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 7.2 oranında azaldı. Böylece konut fiyatlarındaki reel düşüş 12. ayını doldurdu. Üç büyük il için konut fiyatı değişimine bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 3, Ankara'da yüzde 5.7 ve İzmir'de yüzde 4.9 artış görüldü. Yıllık bazda ise fiyatlar İstanbul'da ve İzmir'de yüzde 29.6, Ankara'da yüzde 36.6 yükseldi.

TAPUDA TÜM ZAMANLARIN OCAK REKORU

Konut, arsa, tarla, işyeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları yeni yıla hızlı başladı. Geçen ay gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20.2 artarak 238 bin 938'e ulaştı. Bu satışların 112 bin 173'ünü konutlar, 126 bin 765'ini ise arsa, tarla ve ticari taşınmaz gibi konut dışı gayrimenkuller oluşturdu. Böylece tapuda gerçekleştirilen işlemlerden 9.5 milyar lira harç geliri elde edildi. TÜGEM Başkanı Serkan Şahin "Son dönemde konut fiyatlarının reel olarak düşmesinin yanı sıra amortisman sürelerinin önemli derecede gerilemesi konut satışlarını canlandırıyor" dedi. İTO Gayrimenkul Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan "Faiz indirimleri olacağını düşünen birçok kişi mevduattan çıkış yapıp konuta yöneliyor" dedi.

TOKİ'DEN 50 İLDE KDV MUAFİYETLİ SATIŞ

TOKİ aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük şehrin de bulunduğu 50 ilde, 834 muhtelif arsanın açık artırmayla satışa çıkacağını duyurdu. Peşin ödemede indirim ve 48 ay vade fırsatı ile satışa çıkan TOKİ arsaları KDV'den de muaf tutuluyor. Emlak Yönetim tarafından gerçekleştirilecek arsaların açık artırma tarihi de belli oldu. 834 arsanın bulunduğu iller ve müzayede tarihleri şöyle:

19 Şubat: Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş.

20 Şubat: Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekidarğ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova.

21 Şubat: Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.