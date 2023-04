Türkiye’de ilk! Togg, AB mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Varank, Türkiye'de taş üstüne taş koyan kim varsa hep yanında durduklarını, durmaya da devam edeceklerini belirterek, "İşte bunun en güzel örneklerinden biri, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü yerli ve milli aracımız Togg. Bütün karalamalara, kışkırtmalara ve kirli siyasete rağmen Togg artık ülkemizin yollarda. Önce 'bitiremezsiniz' dedikleri fabrikayı bitirdik. Sonra 'üretemezsiniz' dedikleri aracı ürettik. 'Bunları tek tek atölyede yapıyorlar, seri üretime geçip piyasaya çıkmaz' dedikleri aracı piyasaya çıkardık. 'Bu devirde elektrikli araçların fiyatları ortada, kimse alamaz' dedikleri araca 177 bin ön sipariş geldi. 'Bu anca Türkiye'nin aracı olur, dünyaya açılamaz' dedikleri Togg, AB mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta elektrikli araçların en önemli testi olan 'Elektrikli Araç Güvenlik Testi'nden tek seferde geçti. Öyle ki Türkiye'de ilk defa bir binek otomobil, 'Araç Tip Onay Belgesi' almaya hak kazandı onu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız eliyle teslim etti" dedi.





'PEYDERPEY TESLİM EDİLECEK'

Varank, Togg'un teslim sürecine ilişkin ise şöyle konuştu:



"İşte 2 gün önce, Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan'ın 2019 yılında daha işin başında verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg T10X'i teslim ettik. Dün de 2'nci Togg'u, Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e ulaştırdık. Orada Sayın Aliyev'in bize söylediklerini keşke bütün milletimiz duyabilseydi. 'Biz Türkiye'nin ne kadar büyük, güçlü olduğunu biliyoruz. Aslında bu ürettiğiniz araç, Türkiye'nin nerelere geldiğini dünyaya gösteren çok önemli bir proje' dedi. Bundan gurur duymayacak bir insan olabilir mi? İnşallah bundan sonra Togg'un vatandaşlarımıza teslimi peyderpey devam edecek. Gönül isterdi ki şahsi olarak yaptığım başvurudan bir Togg da bana çıksın; ama olmadı. Ben çıkmadığını sosyal medyadan açıkladım, 'tiyatro' dediler. Gerçi çıktığını söyleseydim, bu sefer de bak 'torpil yaptırmış' derlerdi. İşte Türkiye'nin gururu Togg'la 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İnşallah Togg'u, yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydumuz İmece'nin uzaya fırlatılması, E5000 yerli ve milli elektrikli lokomotifin ilk hareketi, yerli ve milli ilk jet uçağımız olan Hürjet'in ilk uçuşu ve daha nice yeni atılımlarla taçlandıracağız. Birileri Türkiye'de sürekli karamsarlık pompalamaya çalışıyor, gençlerin sürekli morallerini bozmaya çalışıyor. Hemen 10 metre karşıda CHP'nin genel merkezi var. Sayın Kılıçdaroğlu, geçen aylarda New York'a gitti. 'Teknoloji görmeye gittim' dedi, hamburger yedi geldi. Teknoloji görmek için New York'a gitmesine gerek yoktu. Teknoloji görmek istiyorsa 10 metre kapsının önünde Teknoloji Geliştirme Merkezi'ne girip, selam verip, neler yapılıyor bunlara şahitlik edebilir."

